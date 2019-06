Weekend in Giardino con il laboratorio per famiglie “Un mare di agapanti!”

Sabato 29 e domenica 30 giugno ai Giardini di Villa della Pergola si terrà la terza edizione del laboratorio di giardinaggio per adulti, bambini e famiglie “Un mare di agapanti!”, che abbina alla visita guidata del parco attività pratiche e manuali.

Sarà una occasione per scoprire la storia, i metodi di coltivazione e le caratteristiche degli Agapanti di Villa della Pergola insieme a Nadia Nicoletti, esperta di didattica orticola e a Pietro Minto di Raziel (società agricola padovana specializzata nella produzione e commercializzazione di bulbi da fiore) che spiegherà le caratteristiche e le tecniche per coltivare al meglio gli Agapanti, come il metodo della divisione dei cespi per propagare le piante. Ci sarà anche la possibilità di acquistare da Raziel alcune delle numerose di varietà di Agapanti in fiore dalla sua collezione e avere preziosi consigli sulle annaffiature, su come affrontare parassiti o funghi con metodi naturali e come produrre un concime casalingo ricco di sostanze nutrienti a costo zero!

Il laboratorio si inserisce nell’ambito delle attività legate al giardino organizzate da Villa della Pergola, riproposte quest’anno con una formula rinnovata dal titolo “Un weekend in giardino. Sperimentare, ricercare, scoprire”: un intero fine settimana da trascorrere in modo diverso, visitando il parco e partecipando alle attività ludiche.

Curiosità: l’agapanto è una pianta semplice da coltivare e particolarmente robusta, che regala bellissime fioriture per tutta l’estate, è ideale ad esempio per bordure o angoli decorativi dei nostri giardini. Attenzione però alle lumache che sono solite nutrirsi con le sue foglie! L’Agapanto inoltre deve essere maneggiato con particolare attenzione perchè contiene delle sostanze che potrebbero provocare irritazioni alla pelle e alle mucose. Per questo motivo è utile proteggersi con dei guanti ogni volta ci sia necessità di trattarlo. Il suo nome significa “fiore dell’amore” e deriva dal greco agàpe che significa amore e anthos che significa fiore.

Orari laboratori: 10 – 11 – 15 – 16 – 17 – 18

Durata: 2 ore (1 ora di visita + 1 ora di laboratorio)

Costo laboratorio + visita guidata: € 15 adulti, € 12 soci FAI, € 5 bambini, gratuito per bambini fino ai 6 anni accompagnati da un adulto

Prenotazione obbligatoria