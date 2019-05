Weekend dedicato a Camillo Sbarbaro a Spotorno

Il Comune di Spotorno ha realizzato nel corso del 2017 una serie di iniziative volte al ricordo della figura e dell’opera del poeta Camillo Sbarbaro. Il progetto, nato per commemorare il 50° anniversario della sua morte, ha avuto la peculiarità di presentare al pubblico “l’uomo Camillo Sbarbaro” sottolineando aspetti inediti e quotidiani della sua vita in un arco di tempo molto ampio.

Il fine settimana 24 e 25 maggio 2019 si può ben definire week-end sbarbariano, ospitando due eventi in sala convegni Palace – via Aurelia 121, Spotorno – legati all’universo “Sbarbaro”.

Il primo evento, parte integrale della cerimonia di chiusura dell’anno accademico 2018-2019 dell’università delle Tre Età del Golfo, è la rappresentazione teatrale del corso sperimentale di teatro e scrittura in italiano e dialetto, portando in scena – con la collaborazione del circolo socio culturale Pontorno – le “Fornaci di calce”, racconto di Lina Sbarbaro, sorella di Camillo Sbarbaro, che descrive uno spaccato di vita della Comunità spotornese di fine ottocento e inizio novecento.

Il secondo evento è la pubblicazione degli Atti del Convegno nazionale di studi “Camillo Sbarbaro e gli altri”, realizzato venerdì 1 e sabato 2 dicembre 2017, è la conclusione del progetto che l’Amministrazione Comunale di Spotorno ha dedicato al poeta e verrà presentata al pubblico sabato 25 maggio 2019 alle ore 16.30 presso la Sala Convegni Palace, Via Aurelia 121, durante la manifestazione intitolata “OMAGGIO A CAMILLO SBARBARO”. Durante la manifestazione sarà presentato anche il volume “Camillo Sbarbaro e Spotorno” dedicato all’intervento che il Dott. Piero Bertolotti propose durante la manifestazione, organizzata dal Circolo socio culturale “Pontorno” venerdì 12 gennaio 2018 presso la Sala Palace, in cui veniva ricordato il poeta sotto l’aspetto dei suoi rapporti con Spotorno ed i suoi abitanti.

Il programma sarà così articolato:

ore 16.30 Indirizzi di saluto

Mattia Fiorini – Sindaco del Comune di Spotorno

Gian Luca Giudice – Assessore alla Cultura del Comune di Spotorno Salvatore Lecce – Presidente dell’Opera Pia Siccardi-Berninzoni Antonio Rovere – Circolo Socio-Culturale Pontorno

Pier Luigi Ferro e Stefano Verdino

Presentazione degli Atti del Convegno nazionale di Studi “SBARBARO E GLI ALTRI”, 1-2 dicembre 2017 (Genova, San Marco dei Giustiniani, 2019)

Giorgio Devoto

I Quaderni sbarbariani di Edizioni San Marco dei Giustiniani

A seguire la presentazione del Volume “RICORDO DI CAMILLO SBARBARO” di Piero Bertolotti.

La pubblicazione dei volumi è stata resa possibile grazie al contributo dell’Università di Genova, Dipartimento DIRAAS e dell’Opera Pia Siccardi – Berninzoni di Spotorno.

L’Amministrazione Comunale rivolge un particolare ringraziamento ai componenti del Comitato Scientifico che hanno seguito e reso possibile la realizzazione del progetto culturale che dal 2017 arriva ai giorni nostri: Alberto Beniscelli, Franco Contorbia, Giorgio Devoto, Pier Luigi Ferro, Bruno Marengo, Silvio Riolfo Marengo, Stefano Verdino, Mattia Fiorni e Gian Luca Giudice e si augura che anche per il prossimo futuro siano organizzati, a Spotorno, altri momenti di studio, iniziati con il Convegno nazionale del 1973 e portati avanti nel tempo al fine di collocare Spotorno e la Liguria nel panorama nazionale attraverso manifestazioni culturali di prestigio.