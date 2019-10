“Wedding in Noli” – Una giornata di consigli sognando il giorno più bello

Se state progettando il vostro matrimonio e non sapete proprio da dove cominciare segnate sul vostro calendario domenica 6 ottobre: dalle 10:30 alle 18:30 nella suggestiva Locanda dai Barnabiti si terrà l’evento “Wedding in Noli”, un’iniziativa dedicata a coloro che vogliono iniziare ad immaginare e progettare il giorno del fatidico “sì”.

Chiara Garzoglio gestisce un laboratorio floreale nell’antico borgo marinaresco e insieme ad altri commercianti è la promotrice di un evento unico che vuole riunire sotto allo stesso tetto i migliori operatori del settore “made in Noli” (e non solo).

“L’idea era un sogno che coltivavamo da anni e che finalmente oggi possiamo dire di aver realizzato – racconta – L’evento nasce dalla voglia di creare un vero e proprio pacchetto sposi a chilometri zero a Noli. Abbiamo cercato di riunire più operatori del settore, principalmente nolesi, creando una collaborazione tra loro, volta a consigliare al meglio gli sposi che sempre più spesso scelgono la nostra città come meta per il loro giorno”.

Dalla location al fiorista, dalla pasticceria al vestito da sposa, non importa quali siano i vostri dubbi: durante “Wedding in Noli” potrete trovare le risposte che cercate grazie ai consigli dei diversi professionisti del settore presenti. “Vogliamo incentivare ancora di più l’opportunità di sposarsi a Noli – continua Garzoglio – promuovendo un pacchetto turismo-operatori anche per le tante persone che scelgono la nostra regione per questo giorno speciale”.

Tanti i partner dell’iniziativa: per la parte floreale “Lab.pensieri in fiore” di Chiara Garzoglio, per la location la “Locanda dei Barnabiti” di Paola De Micheli, per le fedi “Cloè gioielli” di Noli, l’agenzia viaggi “Euphemia personal voyager”, le bomboniere e il wedding planner di “Pensieri d’amore events”, DJ on stage, pasticceria “Scalvini” di Noli, “Torta Gelato Pappus” di Noli, “Atelier sposa Dernier Cri”, atelier uomo “Le Moustache”, parrucchiera “Nuova Immagine” di Noli, trucco di Federica Di Paolo e partecipazioni “Papers e Wood”.

Dopo il lavori del 2012 la Locanda dai Barnabiti ha saputo riadattare con stile i vari spazi che compongono il complesso, oltre a valorizzare gli affreschi e i particolari costruttivi che la rendono unica. L’ex convento tutt’oggi mantiene inalterati i canoni dell’antica dimora storica unendo la bellezza del paesaggio ad una posizione privilegiata e vanta al suo interno un chiostro che rievoca la serenità e l’atmosfera del luogo sacro che fu.