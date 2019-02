Wedding day e sfilata spose all’Orologio Venue di Ortovero

Domenica 24 febbraio, nella rinnovata e suggestiva location de l’Orologio Venue di Ortovero, potrete immergervi nell’incantevole atmosfera del matrimonio.

Una giornata interamente dedicata ai futuri sposi che avranno l’opportunità di conoscere alcune eccellenze del settore e scoprire tutti i prodotti e i servizi dedicati al wedding.

L’evento aprirà alle ore 15 con un aperitivo, unito a deliziose creazioni culinarie offerte dal Catering Le More, che vi accompagnerà alla scoperta della location.

Alle ore 17 la sfilata di abiti da sposa e allestimenti a cura de “La Rosa di Tulle”, atelier in Albenga.

Per tutto il pomeriggio avrete l’occasione di incontrare diversi fornitori a vostra completa disposizione per qualsiasi informazione:

L’Orologio Venue – Location per eventi e ricevimenti

Catering LE MORE – Catering e allestimenti

La Rosa Di Tulle – Allestimenti, creazioni personalizzate, abiti da sposa e confettata, Wedding and Events planners

Studio Fotografico Rossello – Esposizioni di album e consulenze su servizi fotografici e video

MWAY Supporting Events – Allestimenti scenografici, illuminotecnica, effettistica e sistemi luci architetturali, proiezione e sistemi audiovisivi, arredi per eventi.

Mamberto Agenzia Viaggi – Consulenza e informazioni con gli specialisti in viaggi di nozze e crociere

Fabio Rava – Cantante, intrattenimento musicale

Pasticceria La Dolcissima – Torte nuziali e degustazioni

L’evento è aperto al pubblico e completamente gratuito.