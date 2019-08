WALKshop fotografico \'Diari di Viaggio\'

“Diari di viaggio” è un progetto didattico mirato a conoscere e praticare la fotografia in maniera non accademica, apprendendo e lavorando direttamente sul territorio. Dopo aver individuato un itinerario in grado di offrire spunti interessanti, sia visivamente sia concettualmente, lo si percorrerà a piedi con i tempi e le soste propedeutiche a tradurre in immagini un’esperienza realmente immersiva.

Durante l’escursione saranno effettuate tappe di approfondimento teorico e pratico pensate per suggerire alcune modalità di interpretazione del luogo. L’analisi di esempi tratti dalla storia della fotografia e l’esecuzione di brevi esercizi permetteranno ai partecipanti di approcciare fotograficamente questi microviaggi in maniera più consapevole.

Per il secondo anno “Diari di viaggio” proporrà un WALKshop sull’Altopiano delle Manie, nella Riviera Ligure di Ponente, un’area di grande interesse naturalistico e archeologico, abitata dall’uomo fin dalla preistoria.