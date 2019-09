“Walk for clean planet” – A Loano si cammina e si puliscono le spiagge

Martedì 1 ottobre con partenza alle ore 9 da piazza Italia a Loano si cammina e si puliscono le spiagge. “Walk for clean planet” è un progetto nato dall’idea di Silvia Massaferro assieme all’associazione Curvy Pride che unisce il desiderio e la volontà di dire “Basta!” alla mancanza di senso civico e rispetto verso il nostro meraviglioso pianeta e la riscoperta dell’importanza fisica e mentale del camminare da soli o in compagnia.

Tramite la pagina Facebook dedicata cittadini singoli o gruppi di cittadini si organizzano autonomamente e si recano (ove permesso dai regolamenti comunali) ad effettuare camminate salutari con l’intento di raccogliere i rifiuti (plastica, carta, sigarette, etc.) che incontreranno lungo il percorso. Ogni gruppo potrà avere una persona di riferimento per coordinarsi e l’attività potrà anche essere svolta in autonomia.

Come fare per partecipare.

Contattaci tramite il gruppo Facebook “Walk for clean planet” oppure presentati martedì alle 9 davanti al Municipio in piazza Italia a Loano, dove ci sarà la referente e ideatrice del progetto Silvia Massaferro.

Mi devo iscrivere all’associazione?

No, nessun obbligo di associarsi. È un momento di aggregazione e responsabilità civica. Se poi si vuole sostenere l’associazione si è liberi di farlo ma non è necessario pagare alcuna quota per partecipare.

Cosa devo portare?

Poiché si cammina a lungo sono consigliati abbigliamento e scarpe comode. Per la propria sicurezza si suggerisce di munirsi di guanti spessi (tipo quelli da giardinaggio) e, se possibile, di pinze raccogli oggetti (sono pratiche perché permettono di raccogliere i rifiuti senza doverli toccare o doversi piegare per farlo, sono economiche e si possono acquistare nei bazaar o dai ferramenta) e ovviamente sacchi per il conferimento dei rifiuti.

Dove butto quanto ho raccolto?

I rifiuti andranno conferiti negli appositi contenitori disponibili per la raccolta differenziata, facendo attenzione alle indicazioni del proprio Comune o dell’azienda che svolge attività di smaltimento.

Quando e quante volte viene fatto a settimana?

Non c’è una regola fissa, è un momento di socializzazione che si organizza coordinandosi sulla pagina Facebook di “Walk for clean planet”, compatibilmente con le disponibilità di tutti. L’ideale è riuscire a fare due uscite ogni settimana ma già anche una è un buon inizio. Inoltre nulla impedisce di andare in solitaria se si ha piacere. Ricordiamo che facciamo appello al buon senso di ognuno, pertanto ogni partecipante è responsabile per sé del proprio operato e manleva referenti e associazione in caso di infortuni.

Come posso coinvolgere altri a partecipare?

Il miglior modo è l’esempio. Fate tante foto del vostro operato, scattatevi selfie mentre pulite l’ambiente, fate dei bei “prima e dopo”, mostrate quanto state facendo condividendo il tutto sulla pagina ufficiale e sui social media utilizzando gli hashtag #walkforcleanplanet e #curvypride! Il desiderio di emulazione porterà tanti ad unirsi migliorando le proprie abitudini sedentarie e l’ambiente! Ricordate di fornire la prima volta che partecipate il consenso privacy al vostro referente in modo da potergli permettere di condividere il materiale fotografico. Nessun post di strumentalizzazione politica, si fa solo attività fisica e si pulisce l’ambiente.