W.A.S. Summer Race 2019

Domenica 2 giugno, con un mese di anticipo rispetto alle edizioni precedenti, parte l’ormai classica W.A.S. Summer Race, giunta alla sua quarta edizione e organizzata dall’asd W.A.S. Wind And Sea di Savona. Sarà una giornata festosa di autentico agonismo e amicizia in nome dello sport e anche la coraggiosa ripartenza della W.A.S. dopo i noti disastrosi eventi climatici che si sono abbattuti sul litorale savonese nello scorso ottobre.

La sfida tra gli atleti della pagaia si svolgerà su un doppio percorso di 12 km (long distance) oppure di 4 km (short distance) sulle acque marine antistanti la sede W.A.S. in via Nizza 97R. Protagonisti saranno le canoe polinesiane, i SUP, i surfski e i kayak. Gareggeranno le categorie Canoa Polinesiana (V1, V1R, V2R); Surfski (SS1, SS2); Kayak; SUP Race (12’6”, 14’); SUP All-Round. Si attendono sfidanti da tutta Italia e dalla vicina Francia.

Pur conservando il forte spirito agonistico che la caratterizza la gara avrà quest’anno una nuova impronta, aprendosi ad eventuali categorie aggiuntive e a chiunque abbia voglia di mettersi alla prova con la pagaia anche a livello amatoriale, in completa amicizia e serenità. Il giorno della gara la sede della W.A.S. sarà completamente aperta al pubblico: tutti sono invitati a partecipare, assistere, tifare e godersi una piacevole giornata in riva al mare nella splendida cornice della spiaggia di via Nizza.

Sono aperte le iscrizioni utilizzando il modulo di preiscrizione scaricabile sul sito web o sulla pagina Facebook “WAS Canoe & SUP Team” da rinviare via e-mail. Obbligatorie le dotazioni di sicurezza (giubbino di aiuto al galleggiamento per le canoe, leash per i SUP). È richiesto certificato medico sportivo per il percorso “long” e semplice certificato medico di buona salute per il percorso “short”.