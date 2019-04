“Vuoi scoprire chi sei davvero?” Partecipa al seminario con Shepherd Hoodwin

Il nostro corpo e la nostra psiche hanno strutture e dinamiche che conosciamo abbastanza bene e sperimentiamo quotidianamente ma inconsciamente facciamo riferimento anche ad una struttura dell’anima, un’autorità superiore, che gioca un ruolo centrale per il nostro essere, il nostro stile di vita e le nostre decisioni.

Quando ci occupiamo della “dottrina dell’anima” e comprendiamo le connessioni e gli effetti su di noi riceviamo spiegazioni sul significato della nostra esistenza. Ciò apre un enorme potenziale di sviluppo: nella consapevolezza della propria esistenza umana, nella compassione e nell’amore per se stessi e gli altri, nell’attuazione del progetto di vita, nella formazione delle relazioni, nella vita professionale e nella spiritualità.

Per la prima volta in Italia un indimenticabile seminario sugli insegnamenti di Michael, un affascinante corpo di informazioni sull’anima e le sue caratteristiche, canalizzato a partire dagli anni ’70 in California e mai tradotto nel nostro Paese. Incontreremo Shepherd Hoodwin, uno dei più famosi canali dell’entità Michael e autore di numerosi libri sull’argomento.

In questo incontro Shepherd comincerà illustrando il funzionamento dell’universo e utilizzerà le carte personali dei partecipanti per esemplificare le caratteristiche dell’essenza e come queste si riflettono nella nostra vita. SI esploreranno le energie che stanno alla loro base e come si relazionano tra loro. Le domande dei partecipanti guideranno in parte la discussione.

Il seminario in inglese e tradotto in italiano si terrà presso la Celletta 5, all’interno dei laboratori artigianali P.articelle al primo piano del Palazzo della Sibilla. Costo di partecipazione: 100 €.