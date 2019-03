“Vorrei stare in equilibrio sopra il mondo” – Giornata di sensibilizzazione sui disturbi alimentari

Giovedì 14 marzo dalle ore 9:30 alle 13:30 presso il Padiglione Racamier dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure si svolgerà una mattinata di sensibilizzazione sui disturbi alimentari aperta alla cittadinanza, in occasione della VIII Giornata Nazionale contro i Disturbi Alimentari, a cura dell’ASL 2 Savonese, dell’associazione di volontariato Il Bucaneve, di Consult@noi – Associazione Nazionale Disturbi del Comportamento Alimentare, A.F.co.D.A Associazione Familiari contro i Disturbi Alimentari.

Conducono Maria Grazia Giannini (presidente di Consult@noi e Il Bucaneve), lo psichiatra Gaetano Fornaro, Isabella Lucon (coordinatrice infermieristica CDAA), Stefania Lanaro (fisioterapista, psicomotricista e psicologa), Alessandro Gimelli (fotografo ed educatore).

Info: Segreteria CDAA Centro Disturbi dell’Adolescenza e Alimentari della Liguria – telefono: 0196235021

Come già avvenuto in occasione delle scorse festività natalizie, venerdì 15 marzo dalle ore 9 alle 17 in piazza san Nicolò a Pietra Ligure AF.co. DA. sarà presente con una propria postazione in cui si potranno acquistare alcuni prodotti realizzati dalle ragazze e dai ragazzi del CDAA di Pietra Ligure durante il percorso di cura e avere prime informazioni sui disturbi del comportamento alimentare e sui luoghi di cura funzionanti sul territorio. Le offerte libere serviranno a sovvenzionare, anche in piccola parte, attività atte a supportare il percorso di cura dei giovani ricoverati e/o in day hospital presso il centro di Pietra Ligure.

Info:

afcoda@tiscali.it

https://afcoda.jimdo.com

Faceboo: https://www.facebook.com/Afcoda-526965873993308/

Gli eventi si inseriscono nel contesto della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata ai disturbi alimentari, istituita con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 maggio 2018 e promossa per la prima volta nel 2012 dall’Associazione Mi Nutro di Vita di Pieve Ligure.