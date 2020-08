“Voli di Mare” per godere dall’alto delle bellezze naturali di Bergeggi

Bergeggi. L’associazione sportiva dilettantistica Voli di Mare in collaborazione con la Pro Loco organizza voli con idrovolante per ammirare uno dei tratti più suggestivi della costa ligure da una prospettiva unica.

Venerdì 28 e sabato 29 agosto l’idrovolante di Voli di Mare sarà a disposizione di tutti gli appassionati che vogliono avvicinarsi al mondo del volo e godere di un panorama unico sull’Area Marina Protetta e sul Golfo dell’Isola.

Saranno due giornate dedicate alla cultura aeronautica e al volo sul mare, attività in cui la nostra regione ha una grandissima tradizione. Tantissimi sono gli appassionati di volo e di mare: oltre alla Piaggio di Finale Ligure, che ha costruito aerei leggendari, anche a Varazze nei primi decenni del ‘900 era operativa una fabbrica di idrovolanti, la CIVES, che ha realizzato centinaia di aerei. La collaborazione tra Voli di Mare e l’associazione turistica Pro Loco consentirà l’organizzazione di ulteriori incontri per unire le passioni del volo e del mare.

L’idrovolante arriverà e partirà dalla spiaggia Pesca Sportiva (via Pia 32/3), Gli interessati hanno la possibilità di avere tutte le informazioni e l’obbligo di iscriversi chiamando il numero 370 3507295 (le esigenze organizzative impongono un numero di partecipanti limitato).

L’iniziativa sarà effettuata e regolata in base alle condizioni meteo marine presenti e potrà essere riprogrammata in caso di condizioni non favorevoli. Tutte le attività verranno svolte seguendo scrupolosamente le indicazioni governative per la prevenzione da Covid-19.