Voice Lab Christmas Concert al Teatro Nuovo

Sabato 22 dicembre alle ore 21 presso il Teatro Nuovo di Valleggia in via san Pietro 28 gli allievi della scuola di canto e musica Voice Lab di Savona, fondata da Anna Napoli, si esibiranno sulle musiche di famosi brani natalizi per augurare buone feste.

Saranno accompagnati al basso da Simone Perata, alla chitarra da Claudio Cinquegrana, alle tastiere da Davide Garbarino e alla batteria da Daniele Crisafulli.

La serata sarà aperta dal Voice Lab Choir diretto da Giancarlo Sacco.