Voglia di shopping a cielo aperto? Ad Albisola c’è il Mercato Riviera delle Palme

Sin dalla sua nascita, nel 2017, il Mercato Riviera delle Palme è diventato per i savonesi un appuntamento imperdibile. Oggi, dopo aver superato la dura prova del lockdown, tutti i commercianti del mercato a cielo aperto più famoso della provincia sono pronti a tornare tra la gente con qualche accortezza in più ma con lo stesso entusiasmo della prima volta.

Dopo la fantastica ripartenza della scorsa domenica da Pietra Ligure, i banchi del mercato saranno ospitati il 28 giugno ad Albisola Superiore, altra perla turistica della riviera di ponente tra verde e blu. Dalle 8 alle 19.30 piazza Wilfredo Lam si trasformerà in un lungo “villaggio” dello shopping e dell’allegria. Sono infatti oltre 70 i commercianti pronti a riaccogliere tutti i clienti proponendo un ampio assortimento di articoli di vario genere: pelletteria, abbigliamento, accessori e molto altro ancora.

L’entusiasmo e la voglia di tornare a vivere il mercato emergono con forza anche dalle parole di Richard Biffi, uno di quei commercianti che il Mercato Riviera delle Palme lo vive da sempre con passione: “È stato un periodo molto difficile per tutti noi, ma adesso è tempo di ritornare tra i nostri clienti – racconta – Oltre al peschereccio, che tornerà con il suo banco del pescato fresco, avremo anche un nuovo banco dedicato ai bomboloni e ai dolciumi”.

Un mix di colori, di volti, di emozioni. Il Mercato Riviera delle Palme è vita. Quella vita che, in questo difficile periodo di emergenza sanitaria, ha iniziato a mancare a tutti noi: “Ripartire da Pietra Ligure ha un significato particolare – spiega Biffi – Da sempre, infatti, in questa località incontriamo il calore della gente e sono tantissimi i clienti che con il tempo hanno imparato ad affezionarsi a noi. E noi a loro”.

Ecco perché il ritorno del mercato è atteso con gioia da turisti e residenti. Perché tra i banchi del Mercato Riviera delle Palme ritroverete quel sorriso che non vedevate da mesi, quella battuta con il vostro ambulante di fiducia che vi mancava e l’occasione giusta e conveniente senza rinunciare alla qualità e alla sicurezza: “Il mercato ripartirà nel rispetto delle nuove disposizioni governative – prosegue Biffi – Sono state poste in essere tutte le misure necessarie per garantire e tutelare la salute dei nostri clienti”.

Strisce segnaletiche bianche e rosse per garantire il giusto distanziamento ed evitare gli assembramenti, gel igienizzante disponibile presso ogni banco insieme ai guanti monouso: il Mercato Riviera delle Palme conserva tutte le caratteristiche che ve lo hanno fatto apprezzare e ne aggiunge di nuove che ve lo faranno amare ancora di più.

Domenica 28 giugno lo shopping si riaccende sotto il cielo di Albisola Superiore: sarà una imperdibile giornata di grande festa, che segnerà il ritorno del mercato dopo il lockdown. Siete pronti a tuffarvi in una spensierata domenica di shopping in una delle località più belle della riviera ligure? Il Mercato Riviera delle Palme vi aspetta!

