“Voci di anime scalze” in scena all’Antico Teatro Sacco

Loredana De Flaviis, Consuelo Benedetti, Daniela di Gregorio, Graziella Tufo e la voce di Lorena De Nardi saranno i protagonisti dello spettacolo “Voci di anime scalze” che sarà presentato sabato 23 novembre alle ore 21 all’Antico Teatro Sacco di Savona con scene e costumi di Carlo Senesi e la scelta dei testi e il coordinamento di Cloris Brosca (è gradita la prenotazione).

In una scena semivuota, come la mente prima di essere disegnata dai pensieri, appare Maram al-Masri, o meglio l’attrice che la interpreta. Racconta semplicemente della sua vita e del nodo di violenza a cui la sua vita è rimasta incagliata… fino al momento in cui quel nodo diventa strumento per riconoscere le storie di altre donne così simili alla sua.

Nel vuoto, ora pieno di vita, affiorano una dopo l’altra altre immagini femminili e voci che si avvicendano, si accavallano, cantano, in sussurri o grida troppo spesso implose, di vite ferite, sfigurate, maltrattate. La poesia di Maram, la sua “partecipazione alla vita di tutti”, la sua “presa in carico della gioia e del dolore di tutti”, diventa nella narrazione di tante storie di abusi e sopraffazioni sia fisiche sia morali “la rivelazione folgorante che la bellezza non esclude la bruttezza ma la supera e la assimila”… in una performance in cui l’amore, pur sotterrato e pietrificato ma vivo sotto il dolore, fa sentire la sua voce e coraggiosamente si racconta.

Poesia e canto per raccontare storie universali di antica violenza in cui si trovano le donne ma anche interi popoli, bambini, anziani, gli umiliati di ogni Paese. “La poesia è bellezza, è il superamento di ogni oppressione”. L’ispirazione è Maram Al Masri, grande poetessa siriana ora esiliata a Parigi, che con parole d’incanto, attraversando il dolore, alza un inno alla vita, alla consapevolezza della condizione femminile, al superamento di ogni umiliazione.

Con le Voci del Teatro dell’Albero entriamo nella magia del mondo poetico di una donna che ha saputo trovare le parole per andare oltre la sofferenza e intravedere la luce e la forza del riscatto. Come dovrebbe essere per tutte.