Vivialbenga 2019

Anche quest’anno torna ViviAlbenga, l’appuntamento con i biker e le loro moto! Domenica 28 aprile in collaborazione con il chiosco Il Galeone, sul lungomare Cristoforo Colombo, e con il patrocinio del Comune si svolgerà la sesta edizione della manifestazione dedicata ai mezzi a due ruote, aperta a qualsiasi tipologia di motoveicolo.

Numerose le attività in programma nell’ampia zona chiusa al traffico. Sarà possibile esporre la propria moto e iscriverla al concorso Miss Bike, in cui verrà premiata la moto più bella per ogni categoria con ricchi premi riguardanti il mondo delle due ruote. Rinnovata anche l’estrazione di un fortunato vincitore che potrà godere di uno smart box per un fantastico giro in Ferrari.

Banco prova per testare la potenza della vostra moto e motogiro per la città per ammirare in compagnia di altri biker le cose belle che Albenga ha da offrire. In serata si terrà l’immancabile appuntamento con il concorso di bellezza Miss Bikers Albenga in collaborazione con Stefano Calabria e la sua agenzia.

Durante tutto l’evento sarà possibile godere dell’intrattenimento musicale di Maffy dj, con una splendida vista sul mare e accesso alla spiaggia libera. Non vi resta che saltare in sella alle vostre moto e venirci a trovare: il gruppo Street Riders, Maffy dj e la città di Albenga vi aspettano a braccia aperte e, soprattutto, gas spalancato!

Informazioni (Organizzatori):

Vincenzo Maffi (Maffi dj) 3289008520

Roberta Armentano 3402228444

Marco Ferrando 3203337320

Gruppo Street Riders (Facebook)

Pagina @we_are_streetriders (Instagram)