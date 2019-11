“Vivi il parco” con la sessione di Walking Tecnico di Fit2Go

Continuano le iniziative di “Vivi il parco”, il progetto di sicurezza integrata varato dagli assessorati alla Polizia Municipale e allo Sport del Comune di Loano che si propone di modellare gli spazi pubblici e soprattutto rivitalizzare i parchi cittadini affinché diventino sempre di più luoghi di socializzazione e inclusione.

Sabato 30 novembre alle 10 al Parco “Don Leone Grossi” si terrà una nuova sessione del Walking Tecnico a cura dei trainer di Fit2Go. Si tratta di una disciplina che attraverso il gesto motorio di base della camminata aiuta a rinforzare il tono muscolare degli arti inferiori e del bacino, migliora la coordinazione braccia – gambe, la circolazione, l’elasticità muscolare, la respirazione, l’umore.

Consiste in una camminata veloce abbinata a movimenti del corpo coordinati con il ritmo del passo. Si compone di una fase di riscaldamento volta a migliorare l’appoggio del piede e la postura (differenziata in base alla tipologia di terreno), una camminata (a varie velocità e andature lungo percorsi diversi), accompagnata da movimenti la cui difficoltà di esecuzione è differenziata in base alla preparazione dei partecipanti, e una serie di esercizi di defaticamento e allungamento muscolare.

Il Walking Tecnico migliora il tono muscolare degli arti inferiori e del bacino e con l’impiego degli arti superiori si creano combinazioni di difficoltà crescenti che aumentano il livello della prestazione e quindi dei risultati. Durante le sessioni viene effettuato lavoro aerobico a basso impatto adatto a tutti coloro che vogliono rimettersi in forma e arrivare al vero benessere psicofisico divertendosi. L’attività, altamente socializzante, migliora la capacità cardiovascolare, comporta un intenso consumo calorico durante e dopo l’esercizio migliora la funzionalità del corpo e la sua resistenza.

Durante l’esecuzione degli esercizi si analizzano parametri quali tempo, velocità, distanza, intensità al fine di monitorare il lavoro fatto e creare step di allenamento mirato. Gli esercizi sono abbinati ad un accompagnamento musicale che trasforma il gesto semplice e piacevole della camminata all’aria aperta in un programma di allenamento di gruppo completo, coinvolgente e adatto a tutti.

L’iniziativa si terrà con un minimo di 10 partecipanti. La partecipazione ha un costo di 5,50 euro. Prenotazione obbligatoria.