Vitaly Pisarenko e le musiche di Beethoven, Liszt e Chopin al Chiabrera

L’8 febbraio alle ore 21 al Teatro Chiabrera “sale in cattedra” il grande pianista ucraino Vitaly Pisarenko con le musiche di Beethoven (Sonata n. 17 in re min. op. 31 n. 2 “La Tempesta” e Sonata n. 14 in do diesis min. op. 27 n. 2 “Chiaro di luna”), Liszt (Funérailles S. 244/13), Chopin, (Ballata n. 3 in la bem. magg. op. 47, Scherzo n. 1 in si min. op. 20, Scherzo n. 2 in si bem. min. op. 31).

Vitaly Pisarenko, nato a Kiev nel 1987, ha eseguito il suo primo concerto pubblico all’età di sei anni. Dopo una prima formazione musicale con Natalia Romenskaya e Garry Gelfgat, ha iniziato i suoi studi a Mosca con Yuri Slesarev presso la Scuola Centrale di Musica ed il Conservatorio Čajkovskij. Successivamente ha studiato con Aquiles Delle Vigne al Codarts di Rotterdam e con Oxana Yablonskaya in Italia.

Si è quindi perfezionato al Royal College of Music di Londra con Dmitri Alexeev e all’Accademia Pianistica “Incontri col Maestro” di Imola con Boris Petrushansky. Nel 2008 vince il Primo Premio al Concorso Internazionale “Franz Liszt” di Utrecht che gli pubblica un CD per la propria etichetta e lo lancia sulla scena internazionale. Dopo questa brillante affermazione, Pisarenko si è esibito in più di venticinque Paesi dalla Germania al Brasile, dalla Cina agli USA e festival, tra cui il Berlin International Music Festival e il Festival Busoni di Bolzano. Dal 2009 Vitaly ha suonato con numerosissime orchestre tra cui Brno Philharmonic Orchestra, North Netherlands Symphony, Polish National Philharmonic al Festival Beethoven di Varsavia, Moscow Symphony Orchestra in Argentina.

Ha inoltre eseguito la “Rapsodia di Paganini” di Rachmaninov alla cerimonia di riapertura del “De Doelen Concert Hall” di Rotterdam. Nel 2012 ha debuttato al Musikverein di Vienna, al Teatro Colon di Buenos Aires e al Shangai Concert Hall, nel 2013 al Seoul Arts Center assieme all’Orchestra Sinfonica KBS e in diverse prestigiose rassegne tra cui il Fryderyk Chopin Piano Festival a Duszniki (Polonia), il Festival Diaghilev (San Pietroburgo) e l’Euro Music Festival ad Halle (Germania). Nel 2015 ha debuttato alla Wigmore Hall e al St. James Piccadilly di Londra ed effettuato tournée in Polonia, Italia, Germania, Messico, Francia, Sudafrica.

Nelle stagioni successive ha ottenuto grandi successi, sia in recital che con orchestre, in Cina, Israele, Regno Unito, Spagna, Germania, Francia, Belgio, Svizzera e Sud Africa. Il New York Times lo ha definito “un pianista immensamente dotato…con una tecnica prodigiosa, miriadi di sfumature espressive e una scrupolosa accuratezza”.