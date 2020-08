“Vita da chitarristi, sotto le stelle”: Luca Colombo presenta il suo nuovo libro a Millesimo

Sabato 8 agosto dalle ore 19 nei locali sociali della SOAMS di Millesimo sarà possibile degustare un’apericena aperta a tutti con pizza, focaccia, panizza, insalata di farro, verdure grigliate, spiedini, rotolo al caffè, mezza acqua e un calice di vino al prezzo di 12 €.

Alle 21 in piazza Pertini Luca Colombo presenterà il suo nuovo libro “Vita da chitarristi, oltre le corde”, edito da Dantone Edizioni, proponendo racconti e musica dal vivo in una performance solistica attraverso un piccolo viaggio tra le composizioni originali tratte dai suoi dischi. A dialogare con Luca Colombo ci saranno Antonio Luca Sorbello, presidente del Presidio del Libro Millesimo, e Daniela Barlocco, vicepresidente della SOAMS.

L’evento è organizzato dalla SOAMS di Millesimo in collaborazione con il Comune, la Pro Loco, la Banda Musicale “Antonio Pizzorno” e il Presidio del Libro di Millesimo. La prenotazione per l’apericena e la partecipazione all’evento gratuito è possibile recandosi presso i locali della SOAMS oppure sul portale Eventbrite.it. L’evento si terrà anche in caso di maltempo allestendo il limitrofo Palazzetto dello Sport, in modo da ospitare palco e platea.

Luca Colombo, chitarrista, didatta, arrangiatore, ha collaborato con moltissimi artisti, il meglio del mondo musicale italiano ed anche internazionale, ha registrato tre album come solista e collaborato a varie opere didattiche, tiene numerosi seminari e masterclass in scuole di tutta Italia di chitarra moderna, effettistica, improvvisazione e sull’attività di session man.

Nato a Cernusco sul Naviglio, nel 1966, Luca scopre sin da giovanissimo la sua passione per la musica, da circa 20 anni suona la chitarra elettrica ed acustica, prediligendo la musica rock-blues e il cross over tra tradizionale ed electropop. Esercita la professione di chitarrista in qualità di “session-man” principalmente in Italia in ambito televisivo, discografico e live ed ha pubblicato per l’etichetta Believe altri due album solisti dal titolo “Haze on the water” e “Sunderland”. Ha partecipato a innumerevoli trasmissioni televisive, occupando spazi importanti all’interno di manifestazioni di primo piano come il Festival di Sanremo, X Factor, The Voice, Casa Mika, Rockpolitik e molti altri.

Nei suoi 30 anni di carriera è stato chitarrista nei tour live più importanti, citando ad esempio Eros Ramazzotti, Nek, Max Pezzali, Marco Mengoni, Ultimo, Mango, Anna Oxa, Antonella Ruggiero, Umberto Tozzi, Loredana Bertè, Malika Ayane e molti altri.Ha registrato sui dischi con moltissimi artisti italiani tra cui Laura Pausini, Adriano Celentano, Mina, Alessandra Amoroso, Nina Zilli, Francesco Guccini, Mauro Pagani, la lista sarebbe lunghissima da completare. Ha composto e realizzato la colonna sonora del film “Sottovento”(2001) e ha partecipato alla realizzazione DVD di accreditati artisti italiani.

Vincitore del premio FIM come chitarrista dell’anno 2013, è chitarrista dell’orchestra del Festival di Sanremo dal 2007 ed è attualmente docente di chitarra Jazz ad indirizzo popular presso il conservatorio di Bergamo. Ha pubblicato la trilogia di manuali “Vita da chitarristi” che sta riscuotendo notevole successo. È inoltre impegnato con il progetto live “The Luca Colombo Band”, che lo vede protagonista di importanti palchi in Italia e all’estero, unendo spesso il concerto al seminario didattico.