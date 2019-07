Visite guidate del centro storico con il Centro Turistico Giovanile

Il gruppo Monte Carmo di Loano del Centro Turistico Giovanile organizza una serie di visite guidate al centro storico e a chiese e monumenti della città con il patrocinio dell’Assessorato a Turismo e Cultura del Comune di Loano. Le uscite si terranno martedì 16 e 23 luglio e martedì 6 e martedì 13 agosto.

L’iniziativa può contare sul supporto della guida turistica autorizzata Patrizia Mel ed è rivolta a turisti e residenti che vogliono approfondire la conoscenza della città dei Doria. L’itinerario avrà come tappe la Chiesa San Giovanni Battista, i lavatoi, il mosaico romano di Palazzo Doria, porta Passorino e gli oratori delle Cappe Bianche e delle Cappe Turchine. Il percorso potrà variare a discrezione della guida. I partecipanti si ritroveranno alle 9:30 nell’atrio del Municipio. Si consiglia di indossare scarpe comode.

Giovedì 18 luglio è prevista un’uscita speciale: una visita guidata alla mostra “Monet – Ritorno in Riviera” allestita a Villa Regina Margherita (Bordighera) e al Castello Doria (Dolceacqua). Nella mostra Claude Monet diventa protagonista insieme ad un territorio straordinario che in quel tempo trova la sua vocazione, passando dalla periferia di una regione povera, la Liguria dell’Ottocento, ad un luogo ambito del turismo e della cultura internazionale.

Villa Regina Margherita riapre in occasione di questa mostra con un suggestivo allestimento. Bordighera fu la prima tappa del viaggio di Monet in riviera. Al suo mercante d’arte Paul Durand- Ruel l’artista confessò che la località rivierasca era “uno dei luoghi più belli che abbiamo visto”. Il Castello Doria è la sede espositiva di altri due capolavori prodotti da Monet nel suo soggiorno in Liguria.

Il programma della giornata prevede alle 8 ritrovo in piazza Valerga e partenza per Dolceacqua; visita della mostra allestita a Castello Doria; spostamento a Bordighera; pranzo libero; visita a Villa Regina Margherita. La quota di partecipazione è di 30 € (per un minimo di 30 persone), comprensiva di viaggio in pullman, ingressi alle sedi espositive e accompagnatore. Prenotazione obbligatoria.