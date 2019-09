Visite guidate alla scoperta dei segreti e delle segrete del Priamàr

Con il patrocinio del Comune di Savona venerdì 6 settembre l’Istituto Internazionale di Studi Liguri e il Gruppo Speleologico Savonese DLF continuano il ciclo di visite guidate “Priamàr Sotterraneo: alla scoperta dei segreti e delle segrete della Fortezza di Savona”.

Durante la visita si percorreranno luoghi della fortezza chiusi al pubblico, come antiche gallerie, cunicoli e passaggi coperti, si accederà alle postazioni per mitragliatrici della Seconda Guerra Mondiale e al suggestivo ambiente sotterraneo di Santa Caterina.

Si potrà scegliere di partecipare ai tre gruppi con inizio alle ore 20:30, 21 e 21:30 rispettivamente. Il punto di incontro sarà 15 minuti prima dell’inizio di ogni gruppo all’ingresso del Civico Museo Archeologico, nella piazza del Maschio. Prenotazioni telefoniche dalle ore 10 alle ore 20 oppure via e-mail.

Per motivi di sicurezza sarà ammesso un numero di visitatori non superiore a 90 persone (30 per gruppo) e sarà data la precedenza a chi si sarà prenotato. La visita comporta il biglietto d’ingresso al Museo Archeologico con uno sconto speciale per i minori di 18 anni (3 € anziché 6) e 1 € di sconto anche per i maggiorenni (7 € anziché 8). I visitatori dovranno essere forniti di calzature adeguate e una torcia elettrica a mano o frontalino.