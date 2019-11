Visite guidate al foyer e alla loggia del Teatro Chiabreara

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio 2019, promosse anche dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Liguria in collaborazione con il Comune di Savona, sabato 23 novembre dalle 14:30 alle 16:30 il Teatro “Gabriello Chiabrera” propone le visite guidate in piccoli gruppi agli spazi del suo ridotto, della sua loggia e dell’estradosso della grande volta lignea che copre la platea.

Entrambi gli spazi sono stati oggetto di importanti restauri e il pubblico avrà la possibilità di accedere a luoghi normalmente esclusi dai percorsi di visita. Le Giornate Europee del Patrimonio sono infatti un importante appuntamento per avvicinare e far conoscere a tutti la ricchezza e la diversità del patrimonio culturale.

Un modo per vedere luoghi del nostro patrimonio non sempre accessibili. Un modo per incoraggiare la partecipazione e trasmettere alle nuove generazioni i valori della tutela e dell’identità locale ed europea.