Sabato 6 e domenica 7 luglio visite guidate ai Giardini di Villa della Pergola, sulla collina di Alassio, per immergersi nella flora mediterranea e tropicale, un’oasi di pace e tranquillità in queste giornate di caldo.

I tour si terranno alle ore 9:30, 11:30, 15 e 17 per ammirare le fioriture del parco, come la bellissima collezione di agapanti con oltre 430 varietà diverse, tra cui Agapanthus Africanus Hoffmanns ‘Blue’, Agapanthus ‘Bluety’ dal colore violetto, Agapanthus ‘Flore Pleno’, Agapanthus ‘Luly’, Agapanthus ‘Queen Mum’ bianco e viola, Agapanthus ‘Magnifico’ blu e viola e l’Agapanthus ‘Sylvine’ di colore viola.

Occasione in più per visitare il giardino durante le fioriture degli Agapanti sono le aperture straordinarie in settimana anche nel mese di luglio, sempre con visite guidate su prenotazione.

Il biglietto d’ingresso è acquistabile sul posto ed è comprensivo di accompagnamento guidato. Singolo: 12 € | Soci FAI: 10 € | Ragazzi da 6 a 14 anni: 6 € | Gratuito per i bambini fino ai 6 anni accompagnati da un adulto.

Agibilità: i Giardini sono visitabili in gran parte anche da persone disabili. Solo alcune zone non sono accessibili a causa della morfologia del terreno e della presenza di brevi scale in pietra. Gli animali non possono entrare.