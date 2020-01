Visite guidate agli affreschi medievali della Cappella Oliveri

Nell’ambito del progetto “Museo Diffuso del Finale” domenica 5 gennaio dalle ore 11 è possibile visitare gratuitamente il ciclo di affreschi medievali della Cappella Oliveri e i Chiostri Santa Caterina a Finalborgo.

Il convento domenicano e la chiesa dedicati a santa Caterina d’Alessandria furono fondati nella seconda metà del XIV secolo dai marchesi Del Carretto come principale luogo di devozione della famiglia marchionale. Della chiesa medievale rimane il campanile, la cui guglia ricostruita nel corso del recente restauro caratterizza la “skyline” di Finalborgo.

Il ciclo di affreschi della Cappella Santa Maria degli Oliveri, nella parte absidale destra della Chiesa domenicana Santa Caterina in Finalborgo, costituisce uno dei più importanti esempi della pittura medievale in Liguria anche per i suoi riferimenti all’ambiente artistico toscano del periodo.