Visite guidate a Villa della Pergola

Sabato 25 e domenica 26 maggio sarà possibile visitare i Giardini di Villa della Pergola ad Alassio alle ore 9:30 – 11:30 – 15 – 17. Il pubblico potrà ammirare le splendide rose antiche, botaniche e moderne, la flora mediterranea ed esotica sempreverde (tratto distintivo del parco) con i pini marittimi, carrubi, ulivi, mandorli, cipressi, eucaliptus.

Inoltre è alle porte un mese ricco di eventi e aperture speciali per il pubblico in occasione della fioritura degli Agapanti, una collezione unica in Europa per vastità e importanza che conta oggi oltre 430 varietà diverse, recentemente censita dalla SOI Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana.

Anche quest’anno Villa della Pergola aderisce all’iniziativa “Appuntamento in giardino”, organizzata da APGI – Associazione Parchi e Giardini d’Italia e in programma sabato 1 e domenica 2 giugno, e alla diciassettesima edizione di “Rendez vous au jardins”, promossa dal Ministero della Cultura francese per venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 giugno e dedicata a “Gli animali in giardino”. Per entrambe queste occasioni si potranno visitare i Giardini e la bella collezione di agapanti al prezzo speciale di 10 €.

Sabato 29 e domenica 30 giugno si terrà la terza edizione del laboratorio di giardinaggio per adulti, bambini e famiglie “Un mare di agapanti!”, che abbina alla visita guidata del parco attività pratiche e manuali.

Per chi vorrà visitare il giardino durante le fioriture degli Agapanti potrà farlo grazie alle aperture straordinarie che si terranno anche in settimana durante i mesi di giugno e luglio, sempre con visite guidate su prenotazione.