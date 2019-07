Visite ai Giardini e al Museo di Villa della Pergola

I Giardini di Villa della Pergola accolgono i visitatori con tantissime fioriture, la macchia mediterranea in pieno splendore e le rigogliose piante della flora esotica. Perché non programmare quindi una gita in Riviera, magari a Ferragosto?

Dopo una sosta in spiaggia si può salire sulla collina di Alassio per scoprire i giardini inglesi con le loro collezioni botaniche, in primis quella degli agapanti, ma anche i fiori di loto – coltivati nelle vasche recuperate dalle antiche cisterne che servivano per la raccolta dell’acqua piovana destinata all’irrigazione del parco – le ninfee o le Hydrangee, in particolare le Annabelle e le Quercifolie.

Sono prevalentemente rosso intenso ma anche gialli e bianchi i numerosi Hibiscus rosa sinensis in fiore che non passano certo inosservati tra la vegetazione dei giardini, alcuni nomi: Ibiza, Red Satan, Hanna e Sole. Spiccano nel verde le belle siepi di Plumbago con il loro azzurro puro e intenso.

I giardini sono aperti al pubblico tutti i giorni di agosto, compreso Ferragosto: le visite guidate con prenotazione obbligatoria si tengono alle ore 9:30 – 11:30 – 15 – 17. Il biglietto d’ingresso è acquistabile sul posto: singolo 12 € – soci FAI 10 € – ragazzi da 6 a 14 anni: 6 € – bambini fino ai 6 anni accompagnati da un adulto: gratuito.

In passato numerosi personaggi hanno soggiornato a Villa della Pergola e fatto parte della colonia inglese ad Alassio. Un omaggio agli ospiti britannici trova eco nel piccolo museo all’interno della villa e racconta delle lunghe villeggiature delle famiglie aristocratiche inglesi e delle persone che hanno soggiornato ad Alassio tra fine ‘800 e i primi anni del ‘900 attraverso immagini, oggetti, ritratti e dipinti di Alassio e della Liguria ottocentesca. Il museo è in continua evoluzione grazie alle instancabili e appassionate ricerche dei proprietari.