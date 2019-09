Visita il Forte San Giovanni con le #invasionidigitali

Le #invasionidigitali non hanno età. Una visita o un gioco, grandi e piccoli “invasori” pronti a radunarsi per condividere il terzo appuntamento con la storia e la cultura del Finalese. Domenica 22 settembre le Invasioni Digitali tornano infatti a Finalborgo con una divertente esperienza di scoperta del patrimonio culturale che può essere condivisa dai partecipanti attraverso i social media e i tag ufficiali dell’iniziativa.

Un particolare momento di coinvolgimento sarà dedicato ai più piccoli, lasciando spazio alla creatività per vestire gli abiti medievali e raccontare uno dei Borghi Più Belli d’Italia. Ancora una volta l’invito a partecipare arriva dall’Associazione Culturale “Centro Storico del Finale”, già impegnata in altre attività per la salvaguardia del patrimonio storico culturale, in collaborazione con il Polo Museale della Liguria (MiBAC). Nei giorni di celebrazione delle Giornate Europee del Patrimonio Finalborgo è pronto ad accogliere diverse forme di fruizione del territorio e dei suoi beni.

La visita guidata è gratuita e sarà condotta da “capi invasori” tra le mura del borgo medievale, poi lungo la storica strada Beretta per giungere al Forte San Giovanni. “Dopo il successo delle trascorse Invasioni Digitali il desiderio è di coinvolgere un pubblico sempre più ampio per trascorrere un piacevole pomeriggio nel racconto condiviso delle nostre risorse e tradizioni”, spiegano Luigi Cipriani e Lucia Muscari Tamaioli di ‘Centro Storico del Finale’. Ogni appuntamento con gli “invasori” si rinnova perché le Invasioni Digitali sono occasioni uniche per conoscere e promuovere i luoghi della cultura, creare nuove relazioni.

Per informazioni su come organizzare una invasione è possibile scrivere a info@invasionidigitali.it. Si consiglia la registrazione sul sito web www.invasionidigitali.it (segui le istruzioni su “diventa invasore”). Per ogni informazioni sulla visita o su come iscriversi: 3381276580 oppure liguria@invasionidigitali.it.

Domenica 22 settembre il ritrovo per i partecipanti sarà alle ore 16 in piazza di Porta Testa a Finalborgo con parcheggio in via Calice. Si raccomanda la puntualità per iniziare il percorso guidato di visita previsto alle ore 16:30. Si consiglia un abbigliamento e scarpe comode. Il dislivello stimato dalla piazza al Forte San Giovanni è circa 70 metri, la lunghezza del percorso 930 metri (facile).

Condividi la tua invasione con i tag ufficiali #invasionifortesangiovanni #IDcentrostoricodelfinale #invasionidigitali #IDtravel