Visita a Villa Rosenda De Mari e al centro storico con il FAI

Villa Rosenda De Mari fu costruita nella seconda metà del Cinquecento su chiara impostazione alessiana e appartenne ai marchesi De Mari, come indica lo stemma di famiglia visibile sulla facciata. Fu rimaneggiata nel Settecento con l’ulteriore arricchimento delle decorazioni a stucco che ancora oggi ornano molti ambienti. Nel 1884 pervenne alla famiglia genovese Puccio, che la utilizzò fino ai primi anni ’50 del Novecento quale residenza estiva, per essere poi trasformata in albergo fino al 1992.

La villa è stata recentemente restaurata e in questa giornata potremo visitare gli interni, tra cui l’atrio, lo scalone di pregevole e originaria fattura e la cappella privata, vero gioiello architettonico ascrivibile alla seconda metà del XVIII secolo. Sulle volte gli stucchi di soggetto naturalistico fiori e piante in una profusione di colori simboleggiano l’unione casa – giardino, tanto cara a tutta l’epoca settecentesca.

Al termine della visita effettueremo una passeggiata nel centro storico per visitare l’antica Fornace Alba Docilia, attiva dal 1600 sino a quasi trent’anni fa: l’antichissima fabbrica di ceramiche conserva ancora l’antico processo produttivo, come le vasche per la decantazione della terra e tre forni novecenteschi rimasti intatti.

Proseguiremo sostando nella piazzetta di Pozzo Garitta, un esempio di architettura ligure medioevale sopravvissuto quasi intatto nel tempo. Per finire ci recheremo al Centro Esposizioni del MuDA, dove si possono ammirare alcuni fra i capolavori d’arte di artisti quali Lucio Fontana, Wifredo Lam, Asger Jorn, Agenore Fabbri ed Emanuele Luzzati.

Visita a contributo 10 € (12 € per non iscritti FAI) fino a 30 persone. Prenotazione telefonica obbligatoria in orario 17 – 21.