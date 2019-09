“Vintage Games” al centro commerciale Il Gabbiano di Savona

Sabato 21 e domenica 22 al centro commerciale Il Gabbiano di Savona arriva “Vintage Games”, con la sua tecnologia che riporta indietro nel tempo con i videogiochi.

Si tratta di sedici postazioni interattive che permetteranno di ripercorrere la storia del videogioco: dai giochi del “secolo scorso” come Pac-Man e Tetris fino alle console più moderne, con particolari bacheche luminose e cartello illustrativo di ogni singola console.

Dalle 10.30 alle 19.30 gli appassionati potranno affrontare sfide individuali oppure organizzare tornei e/o minigiochi con impianto audio dedicato.

“Volevamo unire la passione per i videogames di tanti giocatori di epoche diverse – sottolinea Davide Teneggi, direttore del centro commerciale Il Gabbiano del circuito Coop Liguria – Sarà l’occasione per capire come si sono evoluti i giochi e le capacità dei giocatori, ricostruendo la storia di questa forma di intrattenimento negli ultimi 40 anni”.