Vin per Focaccia – La regina ligure dello street food insieme al vino di qualità

Domenica 28 aprile grande appuntamento nel centro storico di Celle Ligure con “Vin per Focaccia”, evento enogastronomico itinerante dedicato alla regina ligure dello street food abbinata al vino di qualità, organizzato dal Consorzio Promotur, con il patrocinio del Comune, della Provincia di Savona, della Regione Liguria, della Camera di Commercio Riviere di Liguria.

Una ventina fra ristoranti, bar, gastronomie, stabilimenti balneari e panifici prepareranno la focaccia in mille modi diversi, con fantasia e creatività, inventando abbinamenti curiosi e talvolta insoliti: accanto alla focaccia, ogni locale proporrà un vino ligure, in modo da creare una tappa completa di un ricco percorso enogastronomico.

Il percorso comincerà in via Colla con il Gipsy Queen Bar (focaccia farcita con mozzarella, acciughe e fiori di zucca, focaccia alla curcuma e sesamo farcita con trevigiana e gorgonzola) e continuerà nel centro storico con La Bistronomia (focaccia caprese, focaccia mediterranea), che si posizionerà in via Boagno insieme al Bar Focacceria I Giascia, in trasferta dai Piani (focaccia al pesto) ed al Ristorante ‘A Lanterna (panfocaccia di patate con brandacuiun di baccalà, focaccia secca con burrata e acciughe salate).

Sull’altro lato di via Boagno saranno presenti il nuovo arrivo Sapori e Tradizioni gastronomia e pasta fresca (pasqualina di carciofi o verdura, panissa fritta, focaccette di baccalà), il Bar ‘A Battigia (focaccia ai cereali con cipollata, con stracchino e pesto, e con prosciutto e formaggio) e il Bistrot 27 (cono di panissa fritta, focaccette del pescatore). Sul lungomare Colombo, all’altezza della foce del rio Ghiare ci sarà il Ristopub La Ghironda (focacCelle con porchetta di Ariccia IGP).

Piazza del Popolo parteciperà con il Roxy Bar (focaccia con stracchino, prosciutto cotto no OGM a freddo e pistacchi, focaccia con gorgonzola, pere Williams e noci, focaccia con patate, scamorza e speck) e con il Bar Focacceria Tutt’Intorno (focaccia al formaggio), mentre sul lungomare Colombo parteciperanno i Bagni Ligure (focaccia al nero di seppia con stracciatella di fior di latte, acciughe e pomodorini, focaccia farcita con stracchino, crema di funghi e mortadella, focaccini farciti con cipolle stufate, verdure alla griglia e fontina).

La zona di levante del centro storico sarà presente con la Focacceria della Piazza (focaccia genovese, focaccia al formaggio e varie focacce farcite), il Bar Milano (tris di delizie di pasta sfoglia dolci e salate), i Bagni Vittoria (focaccette di patate alla ligure e focaccette ai sapori di olive nostrane) e la new entry Ristorante Pizzeria La Randa (focaccine calde con lardo di Colonnata, panzerotti fritti).

Via Boagno, piazza del Popolo, piazza Sisto IV e via Montegrappa saranno dedicate ad un mercato di prodotti gastronomici di qualità, con una particolare attenzione nei confronti di produttori ed artigiani provenienti da Liguria e Piemonte. Grande spazio all’olio ligure, alle olive e a tutti i loro derivati, con la presenza della taggiasca, eccellente cultivar ligure e con produttori provenienti dalla Riviera di Ponente e al vino, soprattutto piemontese, con i grandi classici del Roero, del Monferrato e dell’Ovadese, senza dimenticare le vigne antiche ed i vini naturali.

Non mancheranno la frutta, gli ortaggi e la verdura anche a km 0, poi il riso del Novarese, le farine ed il mais, ingredienti importanti per l’arte della panificazione. Tanti i dolci: dalle mille varietà di miele, anche biologico o di montagna, alle confetture, marmellate e cotognate, i dolci da forno, come baci, bacetti, amaretti e frolle, le creme da spalmare ed i dolcetti al cioccolato. E poi tanti tipi di formaggio, dal Castelmagno alle tome di montagna, dal Parmigiano Reggiano ai formaggi freschi di pecora e capra, passando per lo yogurt. E poi salumi e qualche prodotto di nicchia, come lo zafferano e la canapa sativa, erbe e prodotti erboristici, distillati, birra, frutta essiccata e caramelle. Un tripudio di colori, profumi e golosità.