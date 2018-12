Vin brulè e cioccolata calda per il Gaslini

Come tradizione durante le festività natalizie, nel pomeriggio di sabato 29 dicembre i membri del Gruppo Alpini di Loano saranno in piazza Vittorio Veneto per la tradizionale distribuzione di vin brulè e cioccolata calda a tutti i loanesi e ospiti.

Un “caldo abbraccio” per celebrare al meglio la fine dell’anno vecchio e l’inizio dell’anno nuovo e per sostenere concretamente una delle più importanti realtà sanitarie della nostra regione: le offerte raccolte durante le due giornate, infatti, saranno destinate all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

La manifestazione gode del patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.