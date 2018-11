Villa della Pergola si apre al pubblico

Sabato 11 e domenica 12 agosto i Giardini di Villa della Pergola ad Alassio sono aperti per le visite guidate su prenotazione con inizio alle ore 9:30 – 11:30 – 15 – 17.

Nel mese di agosto sono ancora in fiore gli agapanti, che vanno dal bianco fino al lilla, all’azzurro al blu e al viola inteso. Passeggiando nei giardini i visitatori possono ammirare i fiori di loto, coltivati nelle vasche recuperate dalle antiche cisterne che servivano per la raccolta dell’acqua piovana destinata all’irrigazione del parco, restaurate nel 2006 e rese di nuovo operative come tutta la rete idrica del giardino. Nelle fontane e nei laghetti rocciosi fioriscono invece le ninfee, piante acquatiche galleggianti tra le più note.

In piena fioritura anche le Hydrangee, e in particolare le Annabelle, di origine americana caratterizzate da enormi fiori, e le Quercifolie, le cui foglie, ampie, lobate e di colore verde scuro sulla parte superiore, sono simili a quelle della quercia e a fine estate si colorano di rosso intenso; i fiori sono a forma allungata, come pannocchie, nelle tonalità del bianco e rosa tenue.

Sono prevalentemente rosso intenso ma anche gialli e bianchi i numerosi Hibiscus rosa sinensis in fiore che non passano certo inosservati tra la vegetazione dei giardini mentre nel verde spiccano le belle siepi di Plumbago con il loro azzurro puro e intenso.

Informazioni

I giardini sono aperti al pubblico per le visite guidate il sabato, la domenica e il giorno di Ferragosto con inizio alle ore 9.30 – 11.30 – 15.00 – 17.00.

Durante la settimana solo per gruppi.

Il biglietto d’ingresso è acquistabile sul posto ed è comprensivo di accompagnamento guidato. Singolo: 12 euro Soci FAI: 10 euro

Ragazzi da 6 a 14 anni: 6 euro, gratuito per i bambini fino ai 6 anni accompagnati da un adulto.