“Vietato Non Sfogliare” – Mostra di libri accessibili e sul tema della disabilità

Dal 7 al 14 febbraio dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17 presso la Scuola Primaria di Borghetto Santo Spirito, in via Trilussa, è visitabile la mostra “Vietato Non Sfogliare”, allestita dalla Biblioteca Civica. Si tratta di un’esposizione di oltre cento libri accessibili o dedicati al tema della disabilità, italiani e internazionali, di recente pubblicazione, che costituiscono uno strumento semplice ed efficace di condivisione e crescita.

Lungo il percorso espositivo accessibile e interattivo è possibile scoprire libri tattili, in Lingua dei Segni Italiana, con marcatori visivi, ad alta leggibilità, in simboli, senza parole, digitali e con registrazione audio: veri e propri supporti adattati per agevolare la lettura di chi ha bisogni speciali ma nello stesso tempo capaci di incuriosire e moltiplicare le possibilità di lettura di chiunque. A questi si affiancano albi illustrati, fumetti, romanzi e racconti che della disabilità hanno fatto occasione di narrazione in maniera multisfaccettata e autentica.

La mostra nasce dalla trentennale attività della onlus Area a sostegno di bambini e adolescenti con disabilità, grazie a cui l’associazione torinese ha intessuto significative relazioni con i linguaggi artistici, anche al fine di individuare degli strumenti capaci di offrire a tutti, specialisti e non, la possibilità di parlare della disabilità a partire dalle risorse e non dalle mancanze, dalla resilienza e non dalla vulnerabilità di chi ne è stato colpito.

I libri accessibili sono proprio questo: oggetti capaci di parlare linguaggi diversi ai sensi, alle emozioni e alla mente e trasformarsi così in un grande tetto sotto cui ritrovarsi nella comune esperienza creativa e trasformativa dell’immaginazione.

La mostra è sostenuta dal MIBACT Ministero per i Beni e le Attività Culturali attraverso il contributo a valere sul Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario, assegnato al Sistema Bibliotecario della Valle Varatella ed è inserita nel più ampio progetto “Leggere tutti, tuttinsieme” con cui il Sistema Bibliotecario ha intrapreso un percorso per rendere le proprie biblioteche sempre più inclusive.

“La mostra giunge a Borghetto Santo Spirito dopo essere stata ospitata, tra gli altri, dal Bookstock Village del Salone Internazionale del Libro di Torino, in numerosi festival letterari, dalla Scuola Holden di Torino, dalla Fondazione Miroglio di Alba e dall’Archivio di Stato del capoluogo piemontese e aver valorizzato i linguaggi artistici come strumenti di scambio e inclusione, in un’ottica di sostegno all’integrazione per i minori in età scolare, attraverso il potere immaginativo dei libri – dichiara l’assessora comunale alla Cultura Mariacarla Calcaterra – Anche Borghetto si inserisce in questo percorso progettato per promuovere la conoscenza e la diffusione di strumenti preziosi come i libri accessibili”.

Per le scuole è gradita la prenotazione della visita all’indirizzo e-mail svic80700d@istruzione.it.