“Vieni con me nei caruggi (Quando c’era De Andrè)” con Annapaola Bardeloni

Nuovo appuntamento con la rassegna #iocimettolafaccia al Teatro delle Udienze a Finale Ligure, organizzata dall’associazione culturale a scopo sociale Baba Jaga con il patrocinio del Comune.

Sabato 22 febbraio alle ore 21 va in scena infatti lo spettacolo “Vieni con me nei caruggi (Quando c’era De Andrè)”, una produzione Trabateatro e Cattivi Maestri, scritto, diretto e interpretato da Annapaola Bardeloni.

“Vieni con me”: camminiamo per le strade di Genova ripercorrendo passi, ricordando, inventando. Camminare è sempre un regalo. Camminare a Genova è un premio. Anche grazie a De Andrè. Camminare in mezzo ai suoi ricordi, ai racconti di chi l’ha conosciuto o con lui ha creato, litigato, bevuto, fumato è una gran “bella storia”.

Una passeggiata nei carruggi vale sempre la pena, perché se guardi bene sicuro che lo vedi appoggiato al muro tra via Pré e via del Campo a stramaledire quella Genova incattivita che forse oggi non riconoscerebbe più.