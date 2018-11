Vida Loca Party ai Golden Beach

Quattro eventi scatenati fanno ballare fino all’alba Golden Beach, affermato disco beach in via della Marina 6.

Venerdì 10 agosto, per San Lorenzo, la notte delle stelle, va in scena un party già conosciuto, “Apericlass on the beach”. È un party davvero up, conosciuto da chi in Liguria e non solo vuol mangiare e poi ballare con stile. E’ ormai l’undicesima stagione e si sceglie tra Apericena Gold e Diamond. Ogni ospite ha il suo posto a sedere e parcheggio privato… e poi dritti fino al mattino!

Si parte già alle 21.30 Apericena con le isole del gusto, dalle 23 e 30 Disco Revolution con hit e bella musica dagli anni ’80, ’90 e 2000 fino ad arrivare ai successi più attuali. In console Luca scremin e Marco Ooki. Al microfono Max voice.

L’11 agosto come ospiti speciali arrivano Johanna Martes Vidal, una delle performer più sexy (e più brave), al microfono e Panico, conosciuto per il suo sound immediato e scatenato, in console. In console anche Luca Scremin e Jordy Corona. Cena servita dalle 21.30

Il 14 agosto, per un Ferragosto decisamente scatenato, al Golden Beach di Albisola (SV), l’ingresso dopocena è libero per tutti. La serata, un folle Hawaian Party, inizia già alle a partire dalle 21 e 30 con la grigliata sulla spiaggia (20€ compreso di consumazione, parcheggio auto e ingresso disco). Si balla già dalle 23.30 e fino all’alba. In console Luca Scremin e Jordy Corona Rayuela e animazione by Mami Chula.

E che succede il 17 agosto? Torna al Golden Beach l’atmosfera caliente di Vida Loca, il party più caliente del pianeta per chi ama le sonorità Reggaeton, Hip Hop, Pop e DanceHall. In console Dj Enrico Fly e Dj Giulia Alberti, sul palco le tante splendide ballerine ed i performer Vida Loca, effetti speciali, scenografie… per una festa tutta da vivere.