Domenica 31 marzo appuntamento con la decima edizione della Vibram Maremontana Trail 2019 Memorial Cencin De Francesco a Loano, che quest’anno sarà contraddistinta da alcune novità dei percorsi Trail K60 e K45.

Per la prima volta le due gare arriveranno alla sommità del Monte Carmo che con la quota mt. 1397 è la cima più alta del nostro territorio. La gara lunga avrà uno sviluppo totale di circa 61,80 km e un dislivello positivo 3640 D+, è stato tolto un lungo sterrato in discesa e sostituito con discesa nel bosco, poco prima del Giogo di Toirano, si salirà al M.Carmo con 3,3 km di salita e 700 D+. Si riprenderà il percorso classico nei pressi della Cà du Fò prima della discesa a San Pietro.

La gara media che quest’anno sarà prova di selezione per il campionato della FIDAL per la corsa in montagna, avrà invece uno sviluppo di 44,70 km e un dislivello positivo 2650 D+, è stato ridotto il lungo sterrato tra il primo ristoro e il villaggio Rocca Barbena deviando sul percorso della K60. Inoltre dopo la salita al M. Carmo il percorso di discesa porterà rapidamente alla Rocca dell’Avio su un veloce sentiero a tornanti.

La gara media e lunga si potranno fare a staffetta con cambio al Giogo di Toirano.