Viaggio nella musica italiana con “Tutte le emozioni del Festival”

Il Crai Summer Tour 2019 ritorna ad Albenga con un format rinnovato. Giovedì 8 agosto il palcoscenico allestito in piazza del Popolo si animerà a partire dalle ore 20:45 per offrire, come vuole la tradizione, uno spettacolo ad ingresso libero rivolto alle famiglie e patrocinato dall’amministrazione comunale.

Quest’anno è stato individuato un tema musicale che promette un viaggio nel tempo. La serata intitolata “Tutte le emozioni del Festival” si snoderà attraverso 60 anni di hit italiane da “Nel blu dipinto di blu”, portato al successo da Domenico Modugno, a “Soldi” di Mahmood.

Sul palcoscenico, per una coinvolgente live performance, la band tutta al femminile VociSole (Claudia Campolongo, Beatrice Baldaccini, Giulia Sol, Elena Nieri, Martina Lunghi) e Domenico Bixio. Saranno loro ad interpretare in modo fresco e coinvolgente brani che hanno accompagnato la storia d’Italia, trasportando gli spettatori in una dimensione appesa tra melodia, divertimento e un pizzico di nostalgia.

Il main sponsor Crai, che quest’anno durante il Festival della Canzone Italiana ha animato Casa Sanremo, darà la possibilità di ottenere un sacchetto pieno di sorprese a tutti coloro che si presenteranno all’ingresso del Summer Tour Village con uno scontrino attestante l’acquisto, nella stessa giornata dello spettacolo, di almeno un prodotto partner (Caffè Vergnano, Castellino, Danone, Monviso, Rio Mare, Simmental, Tapporosso e Tavernello).