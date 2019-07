“Viaggio intorno a Bukowski” con Beppe Benzo

Mercoledì 24 luglio alle ore 21:30 in Pozzo Garitta (in caso di maltempo all’interno del Circolo degli Artisti) si terrà la performance di Beppe Benzo con un “Viaggio intorno a Bukowski”. Lo spettacolo, ideato e concepito da Claudia Lirosi con l’assistenza tecnica per i suoni e le immagini di Maurizio Oliveri, viene riproposto da Benzo, che ha il merito di averlo portato al successo già in passato.

Con musiche di scena che vanno dai Pink Floyd a Ray Charles, passando da Stevens, Springfield, Dylan, Clapton, Taylor e numerosi altri autori che hanno caratterizzato il “sentire” musicale dagli anni ’60 agli ’80, vengono proposti aforismi, poesie, aneddoti, citazioni, racconti di questo autore che ha scritto sei romanzi, centinaia di racconti e migliaia di poesie.

Un eroe di culto, Bukowski invocava esperienza, emozione e fantasia nel suo lavoro con un linguaggio diretto e immaginario, violento e sessuale. Mentre alcuni critici ritengono che il suo stile sia offensivo, altri sostengono che sia riuscito a dipingere in modo satirico il machismo attraverso i suoi riferimenti al sesso, all’abuso di alcol e alla violenza. Non è un caso che la corrente letteraria cui è associato sia quella del Realismo sporco.