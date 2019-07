VI Festival {Te}che

Cinque giorni di teatro, danza, arti visive, musica, workshop e cinema. {Te}che Festival volge lo sguardo ai giovani artisti emergenti, alla valorizzazione delle eccellenze artistiche del territorio ligure, al panorama contemporaneo internazionale, alle avanguardie e soprattutto al patrimonio storico, architettonico e culturale.

Il tema portante di questa edizione ruota attorno allo “scoprire”: il filo sottile della scoperta attraversa gli spettacoli come fossero cuciti assieme, svelando un’ immagine molto più ampia, dal remoto e antico al moderno e tecnologico. Scoprire, togliere ciò che serve a coprire, a riparare, a nascondere alla vista.

Lasciare scoperto, rivelare ciò che si voleva tenere nascosto o riservato; scoprire significa meravigliarsi di fronte alla complessità delle forme della vita e la capacità di meravigliarsi è la caratteristica rivelatrice dell’essere umano.

OPENING 30 luglio ingresso libero

dalle 18.30_ APERITIVO + INDIES NIGHT DJ SET. Serata di apertura con aperitivo in

collaborazione con NONUNOMENO Bistrot Sociale e musica dal vivo dj-set.

21.00 _CORPOGRAFIA ACTION Zuzana Pernicova/Dara Siligato

Performance dell’artista visiva Zuzana Pernicova in collaborazione con Dara Siligato, arte terapista e danzatrice.

21.30_ DEWEY DELL Deriva Traversa di Teodora Castellucci

Dewey Dell è una compagnia italiana di danza e teatro di ricerca divisa tra Cesena, Berlino e Vilnius. Nei loro lavori la coreografia ha uno stile tagliente e un glossario primitivo, continuamente ispirata e alimentata dalle immagini della storia dell’arte e del mondo animale.

PERCORSO VISUAL ARTISTS

Durante la serata si aprirà il percorso visual artists con opere e lavori di : Colin Raff, scrittore e artista americano con base a Berlino, creatore di animazioni e collage pseudo situazionali. Maurizio Anzeri vive e lavora a Londra, i suoi particolari ritratti sono esposti in numerose gallerie e collezioni di tutto il mondo; Il lavoro presentato a {Te}che è frutto della collaborazione tra il collettivo musicale C’mon Tigre e l’artista Maurizio Anzeri.

Zuzana Pernicova, giovane artista figurativa proveniente dalla Repubblica Ceca ci porterà un po’ del suo mondo fatto di disegni, carta ed emozioni.

Araike Severino Da Silva, giovane italo-brasiliano artista, fotografo e maestro di capoeira.

Ruben Esposito, artista eclettico, si dedica alla modellazione della creta, alle sperimentazioni in ceramica e ferro. Di Bill Viola, statunitense tra i più apprezzati artisti nell’ambito della video arte, verrà proiettato il film “The Passing”, dove Viola trasforma momenti intimi della sua vita in un’ interrogazione visiva sui grandi temi della morte e della nascita come allegorie dell’assurdità della condizione umana. Sarà quindi possibile visitare gratuitamente le esposizioni ospitate nei vari spazi seguendo un percorso ampio all’interno dei Chiostri di S. Caterina.

Le opere saranno visitabili e aperte al pubblico durante la giornata e per i quattro giorni successivi.

ORARIO 10.00/24.00

WORKSHOP TEATRO

Workshop di recitazione sul “Mercante di Venezia” di William Shakespeare

Dal 30 luglio al 2 agosto 2019. Ore 10.00 – 16.00

Il workshop è rivolto ad appassionati, con lunga, breve o nessuna esperienza di teatro alle spalle. A cura di Marco Ghelardi/Compagnia Salamander.

Per Info e iscrizioni: 3472348671 progetti@salamander.it

31 luglio

CORPOGRAFIA WORKSHOP con Dara Siligato. Corpografia è uno spazio di ricerca, una RelAzione tra corpo, luogo e simbolo, tra paesaggi interni ed esterni, una danza fisiologica e creativa che il corpo rivela attraverso la memoria corporea e cellulare.

Workshop aperto a tutti, non è necessaria un’esperienza in danza. ORARIO 10.00/15.00 Per Info e iscrizioni: 0039/389 51 55 787 darasiligato@ymail.com

22.45_ BILL VIOLA The Passing 1991, 54:22 min, b&w ingresso libero (Auditorium) In The Passing, Bill Viola trasforma momenti intimi della sua vita in un’ interrogazione visiva sui grandi temi della morte e della nascita come allegorie dell’assurdità della condizione umana.

1 agosto ingresso libero

21.30_ F:A.R. (Final Alternative Relation) Live Concert

Uno dei primi gruppi di musica post-industriale/sperimentale italiani. Nella loro versione “live” i F:A.R. mettono in scena potenti performance multimediali utilizzando strumenti e attrezzature di ogni genere (metalli, proiezioni, giornali, fiati, pietre, spazzatura, radiografie).

In The Passing, Bill Viola trasforma momenti intimi della sua vita in un’ interrogazione visiva sui grandi temi della morte e della nascita come allegorie dell’assurdità della condizione umana.

2 agosto

18.30_ APERITEATRO Se ci trafiggete, non sanguiniamo? ingresso libero

Esito del Workshop di recitazione sul “Mercante di Venezia” di William Shakespeare. A cura di Marco Ghelardi/Compagnia Salamander

21.30_ BTT/Balletto Teatro di Torino Kiss me hard before you go

Una nuova creazione per sei danzatori della compagnia di danza contemporanea diretta da Loredana Furno.

ingresso euro 10,00

3 agosto ingresso libero

21.30_ SPETTACOLO ITINERANTE (Piazza S. Caterina, Auditorium, Chiostri)

CADUTE DALLE NUVOLE + CAFELULÉ Gleam

E’ dall’incontro tra il cerchio aereo e la danza verticale che nasce “GLEAM”; il mondo del circo si fonde con quello della danza e si lascia travolgere da sorprendenti contaminazioni contemporanee.

COORPI The Best of La Danza in 1 Minuto

Una selezione delle migliori opere di videodanza provenienti da diverse edizioni del contest La danza in 1 minuto.

CAMILLA GRANDOLFO Granelli di Cosmo

Supportato dalla compagnia Deos.

Selezionato al Festival ” Ribellati” danza under 25 – Teatro India Roma

“Granelli di Cosmo” è un progetto ancora in divenire, pensato come prima espressione di una proposta più ampia, ispirata al concetto di cosmo inteso come entità complessa e ordinata.

COURTYART Elizabeth

Dieci minuti di contemplazione, una breve azione scenica apparentemente semplice e banale ci fa riflettere sul tempo e sull’osservazione.

A corollario delle attività artistiche troverete all’interno dei chiostri la possibilità di gustare aperitivi e cene sfiziose presso il Bar Bistrot Sociale Nonunomeno, in un’atmosfera pregna di arte e bellezza.