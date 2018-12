“Verso l’essenziale” – Laboratorio esperienziale alla ricerca di sé

Domenica 16 dicembre il gruppo di ricerca teatrale Teatro Cantiere sarà ospite dell’Associazione L’Albero del Tao in piazza XX Settembre 15 a Cairo Montenotte per il primo di una serie di laboratori esperienziali dedicati alla ricerca di sé e dei nodi che bloccano l’espressione libera “Verso l’essenziale”. Attraverso un percorso basato sull’“agire” i partecipanti vengono aiutati a ritrovare un contatto con il proprio Essere profondo, indagarne le energie e scioglierne i blocchi.

Il laboratorio “Verso l’essenziale” risponde ad una domanda: cos’è essenziale? Prima di tutto trovarsi, ritrovarsi, sentirsi liberi. Togliersi di dosso i pensieri che incatenano, i blocchi e le paure che limitano ogni giorno il nostro Essere. E poi vivere il presente, non nascondersi e quindi essere interi, anima e corpo per far sì che la nostra esperienza e la nostra vita si aprano al mondo.

“Verso l’essenziale” è un’indagine sul sé che ha le sue origini nella lunga ricerca di Teatro Cantiere sugli stati psicofisici: attraverso un percorso basato sull’“agire” i partecipanti vengono aiutati a ritrovare un contatto con il proprio Essere profondo, a indagarne le energie e a scioglierne i blocchi.

Con l’ausilio di tecniche vocali (come glossolalia e risuonatori ossei), di azioni fisiche collettive, danze e canti i partecipanti, guidati da Sara Pirotto, Hengel Tappa, Davide Cangelosi, sono accompagnati in un percorso di “disarmo” con il fine di liberarsi dai tabù e dai condizionamenti comportamentali e fisici che impediscono di ritrovare le radici del proprio sé originario, della propria essenzialità, della propria espressione libera, della propria verità.

Attraverso un’indagine attiva dei blocchi fisici legati all’emotività e ai piccoli grandi traumi personali, si cercheranno di riconoscere e sciogliere quei nodi invisibili che non permettono l’incanalarsi e il fluire degli impulsi fisici ed emotivi. Tutto questo per ritrovare quella fonte di energia e vita interiore fondamentale al nostro essere per mostrarsi alla vita senza paura.

Il laboratorio è adatto a tutti dai 17 anni in sù

È necessario iscriversi

Info: Sara Pirotto 3392120211 | Hengel Tappa 3392016773