“Verso Buenos Aires” – Recital con Elena Buttiero e Ferdinando Molteni

Mercoledì 3 luglio alle ore 21:30 in Pozzo Garitta ad Albissola Marina tornano a trovarci con il recital “Verso Buenos Aires – Storia e musiche degli italiani d’Argentina” due grandi e cari amici: Elena Buttiero al pianoforte e Ferdinando Molteni alla voce e chitarra. Questa volta ci porteranno in Argentina, dove una gran parte della popolazione locale è costituita da italiani che nei secoli scorsi hanno traversato l’oceano in cerca di fortuna.

Tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento dall’Italia partirono centinaia di migliaia di persone dirette in Argentina. Il recital racconta con musica e parole una storia di speranza e creatività che trasformerà l’Argentina nel Paese più italiano del mondo dopo l’Italia.

La vicenda viene raccontata a partire dall’epopea del general Manuel Belgrano e dai primi sfortunati emigranti del vapore Sirio fino alle fortune più o meno recenti di tanti italiani d’Argentina. Una storia fatta di tanta musica, dalle canzoni popolari italiane alla “Cancion de la bandera”, dal tango di Carlos Gardel a qualche capolavoro della canzone d’autore.