Vela Day a Varazze

Da venerdì 26 a domenica 28 giugno a Varazze ci sarà un weekend intero per provare le emozioni e la passione della vela per tutti. La Lega Navale Italiana sezione di Varazze, infatti, nel contesto del progetto FIV “Vela Day 2020”, organizza tre giornate di festa dedicate a tutti, grandi e piccoli (dai 6 ai 90 anni) e, in particolare, alle famiglie che si vogliono avvicinare alla vela.

Dalle ore 10 alle 17.30 di venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 giugno, tutti i visitatori potranno provare l’ebbrezza del vento e ammirare la città di Varazze e il Parco del Beigua da un’altra prospettiva, sempre sotto l’attenta sorveglianza degli istruttori e personale della locale sezione della LNI.

“La vela è divertimento e sicurezza per tutta la famiglia, uno sport che educa al rispetto del mare e delle regole, attraverso l’avventura, la cultura marinaresca, lo spirito di squadra e la solidarietà” fanno sapere gli organizzatori.

Nei circoli velici e le scuole vela FIV è disponibile il kit del progetto “Ritrova la Bussola”, tra cui un flyer che sotto la guida del personaggio “Ale Surfini” (il fumetto della super campionessa olimpica Alessandra Sensini) contiene i cinque messaggi rivolti al pubblico e che identificano i valori della Vela:

1. Divertimento – Dai 6 ai 90 anni, la vela è divertimento per tutti. Scopri qual è la barca o la tavola giusta per te! Scegli un singolo se ami la solitudine e il silenzio. Una barca familiare se vuoi condividere la navigazione. Il windsurf se vuoi sentire il vento tra le mani. Il Kite se vuoi volare sull’acqua.

2. Famiglia – Ricominciamo dalla vela! Divertimento e sicurezza per tutta la famiglia. La disciplina più educativa e di crescita, che stimola il fisico e la mente. Lo sport del rispetto del mare e delle regole. Avventura, cultura marinaresca, spirito di squadra e solidarietà. Sotto la guida dei qualificati Istruttori FIV. Corsi speciali pensati per la famiglia: genitori e figli sulla stessa barca!

3. Sicurezza – Questa estate sarà diversa, massima attenzione alla sicurezza e ai protocolli sanitari. Il Circolo Velico è uno dei luoghi più sicuri e organizzati: sanificazioni, distanziamento, dispositivi, aree dedicate alle Scuole Vela FIV. A terra e in acqua con il Protocollo FIV secondo le linee guida dei Ministeri della Salute e dello Sport, del CONI e dei Medici Sportivi. In una Scuola Vela l’unico rischio è … divertirsi troppo!

4. Natura – Lo sport più naturale, a contatto con gli elementi: il vento, le onde, l’acqua, il cielo. Per imparare che la natura deve essere amica e alleata. Tutti i Circoli Velici hanno speciali attenzioni alla sostenibilità e alla salvaguardia dell’ambiente marino, anche nei nostri corsi. “Una giornata di vela vi farà toccare da un sentimento nuovo: la gioia”.