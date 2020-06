Vela Day a Spotorno

Nelle giornate del 27 e 28 giugno nella sede nautica della Lega Navale di Spotorno si svolgerà il Vela Day, dove tutti potranno avvicinarsi allo sport e alla cultura del mare attraverso le escursioni, accompagnati dai maestri della sezione.

Le uscite saranno aperte a tutti a partire dai 6 anni di età, su prenotazione, e si svolgeranno con partenza dalla sede di Molo S. Antonio, a Spotorno.

La Fiv, Federazione Italiana Vela, ha messo a punto protocolli rigorosi, per rendere possibile la pratica di questo sport senza rischio di contatto, come prevenzione del Covid-19, che sono stati adottati con attenzione dai nostri istruttori, perchè le uscite siano piacevoli e sicure per tutti.

Per prenotarsi è possibile scrivere una mail a lni.segreteria@gmail.com oppure chiamare il numero 3209589511 (anche Whatsapp).