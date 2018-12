Veglionissimo sotto le Stelle a Laigueglia

Dopo il successo e la grande partecipazione degli anni scorsi il Comune di Laigueglia ripropone per i festeggiamenti di fine anno 2018 il Veglionissimo sotto le Stelle. L’appuntamento sarà lunedì 31 dicembre in piazza Marconi, nel centro storico, conosciuta da tutti i cittadini e turisti come spazio naturale per gli eventi musicali di eccellenza a Laigueglia.

La serata avrà inizio alle ore 23:30 (dj set con musica di sottofondo hip hop ’70 e ’80 già dalle 22:30). Si alterneranno sul palco tre differenti dj che riproporranno un percorso musicale dedicato agli ultimi tre decenni e un repertorio che spazierà dal pop alla commerciale, dal revival anni ’70 e ’80 alla musica latino americana.

Per iniziare al meglio il nuovo anno martedì 1 gennaio le associazioni di promozione turistica, sportiva e commerciale proporranno una marcia acquatica lungocosta denominata “Wave Water Walking” con partenza dal molo alle ore 13. Per i più piccoli l’appuntamento è nel pomeriggio per una camminata “A spasso con gli Elfi” con partenza alle 15:30 dall’anfiteatro di via Mazzini, truccati con il truccabimbi dalle ore 15.

Programma

Lunedì 31 dicembre Veglionissimo sotto le Stelle

piazza Marconi dalle ore 23

Martedì 1 gennaio

“Wave Water Walking” (marcia acquatica lungocosta)

partenza presso il Molo Centrale alle ore 13

a cura della ASD Mestei e Segnue

A spasso con gli Elfi (Camminata)

partenza dall’anfiteatro di via Mazzini dalle ore 15:30

dalle ore 15 truccabimbi

a cura dell’Associazione Commerciale Mare e Mestieri

Mercoledì 2 gennaio

Tombolata con… tè

Opere Parrocchiali ore 15:30

a cura della Parrocchia San Matteo

Tutti al Cinema… in famiglia

Sala Congressi Centro Civico Semur-en-Auxois

piazza san Matteo ore 16:30

a cura della Pro Loco

Venerdì 4 gennaio

visita guidata al Campanile di levante

Chiesa Parrocchiale San Matteo ore 14

Tutti al Cinema… in famiglia

Sala Congressi Centro Civico Semur-en-Auxois

piazza san Matteo ore 16:30

a cura della Pro Loco

Sabato 5 gennaio Cimento Invernale

spiaggia ASD Aquilia Vela ore 10

a cura della Pro Loco e ASD Aquilia Vela

Concerto dell’Epifania del Coro “Deo Gloria” con Giorgio Piovano all’organo

Istituto Diocesano Musica Sacra

Chiesa San Matteo ore 21

a cura della Parrocchia San Matteo

Domenica 6 gennaio Arrivano i Re Magi!

da Capo Mele alla spiaggia del Molo Centrale ore 10

a cura della Parrocchia San Matteo

La Befana e il suo sacco colmo di…

Raduno delle Befane ore 12 sul molo e distribuzione caramelle e giocattoli

a cura della Pro Loco Laigueglia

28, 29, 30, 31 dicembre | 4, 5 gennaio

Presepe Artistico

Santuario Nostra Signora delle Penne

ore 15 – 17

a cura della Parrocchia San Matteo