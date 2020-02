Venerdì 21 febbraio alle ore 20:45 nella Chiesa San Pietro, in via Untoria, a Savona il Consiglio dell’Unità Pastorale del Centro Storico promuove la Veglia di Preghiera per la Festa della Cattedra di San Pietro. La veglia di preghiera sostituirà la settimanale Lectio Divina del giovedì.

“Il simbolo della Cattedra pone in rilievo la missione di maestro e pastore conferita da Cristo a Pietro, da Lui costituito nella sua persona e in quella dei suoi successori, principio e fondamento visibile dell’unità nella Chiesa”, scrive il parroco padre Piergiorgio Ladone nel bollettino parrocchiale “Camminiamo Insieme”.

“La veglia è un’opportunità che dovrebbe aiutarci a cogliere il senso e il valore dell’unione-comunione tra di noi, che non si raggiunge con l’uniformità delle nostre azioni ma attraverso il condividere con sempre maggiore impegno ciò che Cristo ha consegnato ai suoi discepoli, a Pietro in primis”, conclude il carmelitano.