“Vedere, ascoltare, scoprire” – Le Storie in Ceramica sono pronte a farsi conoscere

Una mostra diffusa che coinvolge quattro musei della ceramica della provincia di Savona, quattro narratori che raccontano i loro ricordi e le loro esperienze, due visite partecipate alla scoperta dei luoghi della ceramica e un museo virtuale per dare spazio a ogni storia: tutto questo è Storie In Ceramica, un progetto di promozione culturale partecipata rivolta a tutti coloro che hanno qualcosa da raccontare, partendo da un oggetto in ceramica.

L’iniziativa, se da una parte allarga le prospettive, spaziando non solo all’interno dell’universo ceramico savonese, ma anche di tutto il territorio nazionale, dall’altra apre le porte alle singole esperienze legate alla ceramica, partendo non dai grandi artisti che da sempre fanno della ceramica la loro forma privilegiata di espressione, ma lasciando spazio al racconto della comunità e dei suoi componenti: storie personali che rivivono grazie a un oggetto significativo nella propria quotidianità.

Da martedì 18 dicembre si potranno conoscere tutte queste storie e gli oggetti che ne fanno tornare in mente il ricordo: delle 80 storie arrivate, più di 30 saranno in mostra nei 4 musei savonesi che fanno parte del progetto Museo Senior, creando un unico e grande percorso espositivo. Ad ospitare le opere di chi ha partecipato al progetto saranno il Museo della Ceramica di Savona, il MuDA Museo Diffuso di Albissola Marina, il Museo Civico Manlio Trucco di Albisola Superiore e il Museo Civico di Villa Groppallo di Vado Ligure.

La mostra diffusa, che inaugurerà martedì 18 dicembre alle ore 18.00, presso il Centro Esposizioni del MuDA, durerà fino al 3 marzo in tutte le sedi, ad eccezione del Museo Civico di Villa Groppallo di Vado Ligure, dove l’esposizione terminerà l’11 gennaio.

A fianco alla mostra “reale” anche un museo virtuale, dove saranno esposte tutte le opere arrivate durante la call di Storie In Ceramica e che accoglierà, nel tempo, anche le altre storie che la community deciderà di condividere nell’ambito di questo progetto. Il museo virtuale sarà visitabile sul sito web www.museosenior.it sempre a partire dal 18 dicembre.

Non solo vedere ma anche ascoltare e scoprire: a completare la seconda fase dell’iniziativa anche due format di approfondimento. L’obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio ceramico della provincia di Savona, che non si limita a ciò che è esposto nei musei, ma che riempie le strade delle cittadine e si trasmette grazie ai racconti di chi l’ha vissuto in prima persona. Proprio in quest’ottica nasce Memorie, un ciclo di appuntamenti dedicati al racconto delle esperienze.

Protagonisti quattro narratori d’eccezione, suddivisi in due diversi incontri: il 13 gennaio, il Museo della Ceramica di Savona ospiterà l’incontro “La ceramica attraverso i tempi e le latitudini”, durante il quale i maestri Sandro Lorenzini e Marcello Mannuzza guideranno gli spettatori alla scoperta dei segreti della ceramica. Il 3 marzo invece, presso Casa Museo Jorn e lo Studio Mario Rossello di Albissola Marina, spazio all’incontro “La Collina dei Bruciati” con Silvana Saettone e Daniela Rossello, che racconteranno al pubblico il loro rapporto con due grandi dell’arte italiana ed europea: Asger Jorn e Mario Rossello.

Dai racconti live alla scoperta dei luoghi, con una nuova edizione di Intorno, un percorso di valorizzazione del territorio già proposto nel 2017 da Museo Senior. Due gli appuntamenti in calendario: il 27 gennaio, ad Albisola Capo, va in scena “Botteghe, gelati e…pesci rossi”, un viaggio alla ricerca delle tradizioni artigiane, attraverso i luoghi e le memorie della ceramica albisolese. Il 17 febbraio invece i Senior si spostano a Vado Ligure, con l’appuntamento “Approdo alla Baia dei Pirati”, un percorso alla scoperta degli artisti del territorio di Porto Vado.

L’iniziativa è nata dalla volontà di esplorare il patrimonio degli oggetti in ceramica oltre l’aspetto puramente artistico e le collezioni museali. A lanciarla su tutto il territorio nazionale è Museo Senior, un progetto nato con l’obiettivo di trasformare i Musei della Ceramica della provincia di Savona in luoghi di incontro e partecipazione, coinvolgendo la fascia di pubblico che può rendersi maggiormente testimone della memoria culturale delle città, i visitatori Senior. Fulcro dell’attività di promozione i 4 musei della ceramica savonese: il Museo della Ceramica di Savona, il MuDA – Museo Diffuso di Albissola Marina, con tutte le sue sedi, il Museo Civico Manlio Trucco di Albisola Superiore e il Museo Civico di Villa Groppallo di Vado Ligure.

Museo Senior, che nel 2015 è stato tra i vincitori del bando OPEN promosso da Compagnia San Paolo, è gestito da due realtà giovani e dinamiche: da una parte l’Associazione Amici di Casa Jorn, responsabile anche della cogestione della Casa Museo Asger Jorn di Albissola Marina, dall’altra la società bolognese BAM! Strategie Culturali. In stretta collaborazione e sinergia tra loro, i due enti hanno avviato ad inizio 2017 un percorso di valorizzazione del distretto ceramico savonese, al fine di trasmettere la grande ricchezza che le collezioni e i luoghi della ceramica savonese rappresentano, sia a livello locale che a livello nazionale e internazionale.