VB Factor Contest 9 – Episodio 6 – Semifinale 2

VB Factor Contest fa ritorno a Varazze: sabato 6 luglio alle ore 20:30 al molo Marinai d’Italia ci sarà infatti la seconda semifinale della nona edizione del talent ligure con la sfida dei trenta contendenti restanti.

Potere al pubblico e alla giuria, che sarà coadiuvata da due special guest: il coreografo e ballerino statunitense Brian Bullard e il musicista e cantautore Emanuele Dabbono, ex X Factor e autore e compositore per Tiziano Ferro. Ospiti di punta della serata i comici e imitatori polistrumentisti iMASA. Il duo emiliano è in rampa di lancio anche grazie alla partecipazione all’ultimo “Italia’s Got Talent” e per recenti apparizioni a “Colorado”.

Ecco la lista dei qualificati alla seconda semifinale:

Canto

1) Alessia Torrigino, Genova

2) Smash Up, Albissola Marina

3) Henrique Lanteri, Pietra Ligure

4) Lorenza Truffa, Canelli

5) Gaia Gambaro, Genova

6) Filippo Fornaro, Cogoleto

7) Valentina Repetto, Genova

8) Anna Iodice, Genova

9) Sara Scippe, Varazze

10) Alessandro Raucci, Torino

Canto Kids

1) Denise Mancone, Alassio

2) Emma Rivera, Alessandria

3) Noemi Giardina, Alessandria

4) Sara Montesano, Alassio

Ballo

1) Double Braid, Savona

2) Bianca Adami, Cogoleto

3) Seven, Varazze

4) Greta Dagnino, Albissola Marina

5) Anja Corvi, Savona

6) Matilde Canepa, Cogoleto

7) Kamon, Ventimiglia

8) Mariafrancesca Baglietto, Varazze

9) Trapkeys, Ventimiglia

10) The Butterflies, Sanremo

11) Dollskill, Ventimiglia

Ballo Kids

1) Aurora Cavalli, Cengio

2) Elena Pinna, Sanremo

3) Aristogatti, Varazze

4) Wonder Girls, Ceva

Musical

1) Anita Bossetti, Alassio

2) Musical Factory Junior, Alessandria

3) Musical Factory Teen, Alessandria

4) Maria Vittoria Caprioglio, Alessandria

Saranno disponibili 200 posti a sedere. Dopo aver registrato il tutto esaurito anche nell’ultima data di Alassio l’AperiFactor (apericena antespettacolo al costo di 10 €) si sposta al Bar Enoteca Rossi dalle ore 18.