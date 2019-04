“VB Factor Contest 2019” – Episodio 1

Riparte da Cairo Montenotte la nona edizione del talent show di marca valbormidese “VB Factor Contest”: appuntamento con l’esordio stagionale sabato 27 aprile alle ore 20:30 presso il Teatro Comunale “Osvaldo Chebello”. L’edizione 2019 conferma la formula vincente dello scorso anno: 40 cantanti e 40 ballerini gareggeranno spalmati su sette diverse serate con l’obiettivo di giungere alla finalissima per contendersi i ricchi premi in palio: 2500 € in oro ai primi classificati, 1000 € in oro ai secondi classificati, 500 € in oro ai terzi classificati.

Novità assoluta la presenza di tredici giovani aspiranti artisti nella categoria Musical, che affileranno le unghie per guadagnare le luci della ribalta. Primo premio il pass diretto per la partecipazione al famoso stage “Roma Musical 2019” del grande Christian Ginepro. Non mancherà la gara dedicata ai più piccoli, denominata Vb Kids, che impegnerà i bambini in uno scontro parallelo a quello degli 80 artisti in gara. È già stata definita la special guest della finalissima: a calcare il palco del Priamar sarà il cantante Stash della band The Kolors.

Cambiamenti significativi nella giuria che unirà all’esperienza dei navigati Eros Povigna e Stefano Kociancic la freschezza dell’insegnante Alessandra Delmastro e del cantautore Gianfranco Cuffaro (canto), la conoscenza del concorso di Slaveya Slavtcheva alla ventata di novità che porteranno gli insegnanti Tommaso La Rocca, Giovanna Badano e Jessica Demaria, fresca finalista di “Italia’s Got Talent” (ballo). L’organizzazione ha scelto di affrontare un viaggio nel tempo a ritmo di musica: la macchina del tempo ci porterà inizialmente negli anni ’60, tema del primo episodio.

Entrando più nello specifico della prima serata i 23 artisti in gara dovranno convincere giudici, giuria esterna e soprattutto il pubblico presente in sala. La platea, infatti, potrà come sempre votare i propri preferiti tramite un semplice sms, svolgendo un ruolo determinante. Gli artisti in gara la prima sera verranno dimezzati: i migliori 10 (più 2 di musical) si qualificheranno direttamente per una delle semifinali.

Il costo del biglietto sarà di 10 €, ridotto a 5 € per i bambini sotto i 10 anni. È possibile prenotare chiamando il numero 3400807952. Confermato l’appuntamento con l’Aperifactor, che ripartirà dal locale Be Pub nella serata del 27 aprile al costo di 10 (apericena e bibita).