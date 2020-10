“Varigotti nel cuore”: passeggiata panoramica tra mare e verde

Finale Ligure. Sabato 24 ottobre alle ore 14:30 da piazza dei Pescatori partirà la passeggiata “Varigotti nel cuore”, un’escursione tra paesaggi della Riviera Ligure e alla scoperta dei ricordi di un tempo. Si partirà dal borgo vecchio e si proseguirà verso ponente per inerpicarsi in borgata Pino per poi salire ancora e affacciarsi sul mare da uno dei punti più panoramici del Finalese, in mezzo alla macchia mediterranea e al profumo di elicriso e rosmarino.

Dal sentiero denominato Balcone sul mare si può ammirare il nucleo storico del borgo, fatto di case color pastello. La passeggiata si conclude passando dalla Chiesa medievale San Lorenzo e termina alla fine del sentiero in Strada Vecchia intorno alle ore 18.

L’itinerario prevede la partecipazione di una guida ambientale escursionistica, che ha il compito principale di accompagnare i partecipanti illustrando le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell’area visitata. Il percorso è adatto a tutti coloro ai quali piace camminare con la presenza di salite e discese anche ripide.

L’iscrizione è obbligatoria entro le ore 12 di venerdì 23 ottobre e per un massimo di 20 partecipanti. Per partecipare è richiesto di accettare e firmare il regolamento. Sono necessari scarpe chiuse con buona suola, acqua da bere, mascherina (per il briefing e le soste), gel igienizzante per le mani.