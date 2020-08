Varigotti festeggia il patrono san Lorenzo con il vespro e la Messa solenni

Finale Ligure. Nonostante il periodo di incertezza che stiamo vivendo a causa dell’emergenza sanitaria la comunità di Varigotti festeggia il patrono san Lorenzo. L’omonima parrocchia e l’associazione Amici di San Lorenzo hanno deciso di organizzare, nel pieno rispetto delle regole vigenti, un programma semplice ma ricco di significato.

Come vuole la tradizione, i festeggiamenti si svilupperanno in due giornate: il 9, vigilia, e il 10 agosto, giorno della festa. A causa delle restrizioni sanitarie non sarà possibile organizzare la processione dal borgo vecchio alla chiesa medievale: pertanto la Messa serale a lume di candela non sarà celebrata. Di sera sarebbe difficile gestire gli accessi lungo il sentiero e regolare gli ingressi nella chiesa. Al suo posto, come accedeva un tempo, verrà cantato e recitato in chiesa il vespro solenne alle 21:15, cui seguirà la benedizione eucaristica. Suoneranno le campane a festa poco prima dell’inizio.

Al mattino del 10 agosto, alle ore 10, verrà celebrata la Messa festiva nella chiesa medievale, ricordando i 25 anni di fondazione dell’associazione Amici di San Lorenzo, che propone la tutela e l’utilizzo dell’area, provvedendo in particolar modo alla manutenzione, alla conservazione e alla difesa del monumento e collaborando con la parrocchia.

Alle 18:30 verrà celebrata in chiesa la Santa Messa solenne, seguita dalla benedizione dei quattro punti cardinali sul sagrato con la reliquia del patrono. Al termine suoneranno le campane a festa. Prima, come ogni giorno, verrà recitato il rosario alle 18. I posti disponibili in parrocchia sono circa 100.