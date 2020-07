Varazze, “Vetrina di Danza” giunge alla 21esima edizione

Giovedì 16 luglio a Varazze, nel Giardino delle Boschine, con inizio alle ore 21:30, torna “Vetrina di Danza”, tradizionale e sempre atteso appuntamento con un grande spettacolo di danza in divenire. Ventunesima edizione di un interessante incontro sportivo culturale e socio-aggregativo, magistralmente organizzato dall’inimitabile Giovanna Badano, direttrice artistica di Danzastudio Varazze, in collaborazione con gli assessorati comunali a Cultura, Sport e Turismo.

“Abbiamo ricominciato con un po’ di timore perché i pensieri, le preoccupazioni e i problemi erano (e in parte sono ancora) davvero importanti – dichiara Badano – Molte sono state le cose che abbiamo dovuto fare per mettere in sicurezza la scuola ma tantissima era la volontà di rivedere i nostri allievi e loro sorrisi! Dopo un sondaggio con le famiglie e riscontrando la buona intenzione di ritornare per i mesi di giugno e luglio, Danzastudio Varazze ha deciso di provare a fare il grande passo”.

“Non abbiamo pensato esclusivamente al recupero a livello economico e soprattutto didattico di ciò che abbiamo perso nel periodo di chiusura ma, dopo questo primo mese di ripresa, possiamo confermare di essere rimasti contenti della scelta fatta – prosegue – I complimenti per tutto quello che è stato realizzato in materia di sicurezza e la gratitudine riscontrata dai genitori ci ha dato fiducia e molto piacere. Ora affronteremo luglio non solo con le lezioni ma anche con l’allestimento dello spettacolo che realizzeremo nel Giardino delle Boschine. Avendo ottenuto il permesso dal Comune, abbiamo pensato di non abbandonare l’idea di ‘Vetrina di Danza’”.

A causa delle restrizioni dovute all’emergenza epidemiologica l’evento si svolgerà in una sola serata e senza la partecipazione di altre scuole di danza, che tradizionalmente vengono invitate ad esibirsi nell’accogliente palco allestito nel Giardino delle Boschine. Ci saranno solo posti a sedere disponibili su prenotazione telefonando al numero 335 8004304.

Il grande spettacolo di danza sarà garantito dal Gruppo Palcoscenicodanza con “Dove eravate rimasti?”. La direzione artistica è affidata a Giovanna Badano; presenta Anna Bruzzone. Nel corso della serata si terrà l’assegnazione del Premio Palcoscenicodanza a Fabiola Di Blasi, redattrice di Dance Hall News, conduttrice del canale streaming del Teatro Carlo Felice di Genova, divulgatrice e danzatrice.