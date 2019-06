Varazze, sesta edizione del Solstizio d’Estate ad Alpicella

Sabato 22 giugno 2019, nella frazione di Alpicella Varazze, l’Associazione Amici del Museo Archeologico di Alpicella, con il patrocinio della Città di Varazze e la collaborazione della Società Savonese di Storia Patria, del Centro Ricerche di Archeoastronomia Ligustica e del Beigua UNESCO Global Geopark organizzano la sesta edizione del Solstizio d’estate, con escursioni lungo il sentiero megalitico e visite al Museo Archeologico di Alpicella.

Programma:

– Ore 14.30 – Ritrovo presso il museo per iscrizione e manleva obbligatorie. Segue escursione lungo il sentiero megalitico con interventi culturali a cura di Mario Codebò, Henry De Santis (Centro Ricerche di Archeoastronomia Ligustica) e Carmelo Prestipino (Società Savonese di Storia Patria) a tema: “Siti Archeologici di Liguria”.

L’escursione è adatta ai bambini che, oltre a una facile percorso verso il riparo sottoroccia, partecipano anche al laboratorio “Storie della preistoria”, per loro ideato e condotto da Dario Apicella, con un intervallo per la merenda.

– Ore 18.30 – Rientro in piazza e visita al museo.

– Ore 19.30 – Cena a cura degli amici della Società di Alpicella.

Segue osservazione con telescopio del cielo stellato con Ugo Ghione.

Prenotazione obbligatoria per chi cena entro sabato 15 giugno.

Per informazioni su attività e costi: 3474906181 – 3398585608

Gli organizzatori raccomandano un abbigliamento adeguato per escursione nel bosco (scarpe da trekking e pantaloni lunghi) e ringraziano i Cugini di Campagna, i Giardini di Marzo e il Forno di Alpicella, per il loro sostegno.

La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia, con programma alternativo al coperto.